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「德陽造」技術 助陸核電走出去

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／綜合報導
「華龍一號」首台汽輪發電機，在東方電機研製成功。圖／本報四川德陽傳真
「華龍一號」首台汽輪發電機，在東方電機研製成功。圖／本報四川德陽傳真

3月25日，大陸自主研發的三代核電「華龍一號」示範工程第2台機組－中核集團福清核電6號機組正式具備商運條件。至此，「華龍一號」示範工程全面建成投運。「德陽造」供貨設備運行狀況良好，性能指標優異，有力地支撐了大陸核電產業的發展。

「華龍一號」是大陸完全具備自主產權的三代核電技術，是大陸核電走向世界的名片。示範工程全面建成後，兩台機組年發電能力近200億度，相當於每年減少標準煤消耗624萬噸，減少二氧化碳排放1632萬噸，相當於植樹造林1.4億棵。

從2008年開始，總部位於四川德陽的東方電氣集團東方汽輪機有限公司，開發具有自主知識產權的大功率核電汽輪機，取得了一系列成果，2013年1月獲得福清核電5、6號汽輪機組訂單。福清核電5、6號機組汽輪發電機，則由同樣位於德陽的東方電氣集團東方電機有限公司自主研製。

此外，二重裝備也積極承擔「華龍一號」的研製任務，先後研製出了福清核電5、6號機組核島設備主泵、換熱器、電機等鍛件，以及常規島發電機轉軸鍛件等設備。

經過數十年攻堅克難，「德陽造」助力大陸核電發展從無到有、從小到大、從弱到強，形成了10萬、30萬、60萬到百萬千瓦級壓水堆核電廠的自主設計、批量建設、工程總承包和自主運營能力。通過「華龍一號」產品的研製，「德陽造」在關鍵製造技術創新和重大工程裝備建設上，積累了豐富經驗，積極助力大陸核電裝備國產化，形成核電「走出去」的核心競爭力

核電 碳排放 競爭力

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