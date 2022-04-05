昆山封控延至8日 企業繼續輪休減產或居家辦公

上海疫情嚴峻，緊鄰上海的台商重鎮昆山，5日晚間發布公告，表示自6日起連續三天，進一步升級疫情防控措施，除公共服務類企業外，其他企業繼續實行輪休減產或居家辦公。

昆山曾於1日晚間發布封控通知，自4月2日至6日實施全城封控，嚴禁外來人員和車輛進出，企業輪休減產、居家辦公等措施。

根據台商提供的「昆山市疫情防控2022年第32號通告」文件，除保障市民生活和城市基本運行的公共服務類企業外，其他企業實行輪休減產或居家辦公。

輪休減產的企業，要實行全封閉管理，嚴格落實防疫主體責任，並做好安全生產工作。

除保障市民基本需要的農產品批發市場、生活超市、藥店、醫療機構外，餐飲類企業只提供快遞外賣服務，其他營業場所、門店一律停業。

除保障城市運行的救護車、物資保障車、消防車、物流快遞車輛等，市內公車、計程車、網約車等一律暫停營運。

所有市民連續三天參加核酸檢測，市民憑當日核酸檢測憑證或24小時內核酸檢測陰性證明出入社區和所有公共場所，對不參加核酸檢測人員的健康碼賦「黃碼」。

新華社報導，4月1日以來，昆山柏廬批發市場成為重點區域的疫情，目前已影響當地5個區鎮的7家農貿市場，累計確診感染者44例。

昆山與上海日均通勤人員近7萬人，城市功能互聯互通，外防輸入壓力巨大。目前，當地圍繞涉疫情農貿市場劃定「靜態管理區」，向全市所有農貿市場派駐專班，核實排查市場從業人員和關聯人員。