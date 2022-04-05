快訊

竹北某國小2學生確診逾2千名師生將採檢 全國6日停課達99校

聽新聞
test
0:00 / 0:00

昆山封控延至8日 企業繼續輪休減產或居家辦公

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
昆山5日晚間發布公告，表示自6日起連續三天，進一步升級疫情防控措施，除公共服務類企業外，其他企業繼續實行輪休減產或居家辦公。台商提供
昆山5日晚間發布公告，表示自6日起連續三天，進一步升級疫情防控措施，除公共服務類企業外，其他企業繼續實行輪休減產或居家辦公。台商提供

上海疫情嚴峻，緊鄰上海台商重鎮昆山，5日晚間發布公告，表示自6日起連續三天，進一步升級疫情防控措施，除公共服務類企業外，其他企業繼續實行輪休減產或居家辦公。

昆山曾於1日晚間發布封控通知，自4月2日至6日實施全城封控，嚴禁外來人員和車輛進出，企業輪休減產、居家辦公等措施。

根據台商提供的「昆山市疫情防控2022年第32號通告」文件，除保障市民生活和城市基本運行的公共服務類企業外，其他企業實行輪休減產或居家辦公。

輪休減產的企業，要實行全封閉管理，嚴格落實防疫主體責任，並做好安全生產工作。

除保障市民基本需要的農產品批發市場、生活超市、藥店、醫療機構外，餐飲類企業只提供快遞外賣服務，其他營業場所、門店一律停業。

除保障城市運行的救護車、物資保障車、消防車、物流快遞車輛等，市內公車、計程車、網約車等一律暫停營運。

所有市民連續三天參加核酸檢測，市民憑當日核酸檢測憑證或24小時內核酸檢測陰性證明出入社區和所有公共場所，對不參加核酸檢測人員的健康碼賦「黃碼」。

新華社報導，4月1日以來，昆山柏廬批發市場成為重點區域的疫情，目前已影響當地5個區鎮的7家農貿市場，累計確診感染者44例。

昆山與上海日均通勤人員近7萬人，城市功能互聯互通，外防輸入壓力巨大。目前，當地圍繞涉疫情農貿市場劃定「靜態管理區」，向全市所有農貿市場派駐專班，核實排查市場從業人員和關聯人員。

疫情 上海 台商

延伸閱讀

昆山防控再升級 6日至8日輪休減產企業全封閉管理

為不讓「骨肉分離」 有上海家長網上傳授如何快速染疫

苦中作樂的上海腔調 滬全民做檢測不忘精心打扮

做核酸先化妝 上海人盛裝打扮「維持都市人的體面」

相關新聞

昆山封控延至8日 企業繼續輪休減產或居家辦公

上海疫情嚴峻，緊鄰上海的台商重鎮昆山，5日晚間發布公告，表示自6日起連續三天，進一步升級疫情防控措施，除公共服務類企業外...

再爆危機？陸房企華夏幸福多名高管辭任

正進行債務重組的大陸房企華夏幸福基業股份有限公司（簡稱華夏幸福）5日公告，吳向東因個人原因辭去該公司第七屆董事會聯席董事...

世銀下調今年大陸經濟增長預測至5%

彭博社報導，在俄烏衝突、美國利率上升和中國大陸經濟增長放緩的打擊下，世界銀行已把東亞和太平洋地區的增長預測從10月預測的...

陸樓市回暖？ 恒大成都項目遭「瘋搶」

陸房企「恒大」在成都項目意外熱銷！據陸媒「每日經濟新聞」報導，已沈寂一年半的「成都恒大·天府半島項目」微信公眾號近期突更...

上海老牌牛奶傳百名員工被帶走 民眾憂食安公司闢謠

上海老牌牛奶「光明乳業」最近因疫惹議，網上流傳出「牛奶廠大亂，這幾天不能喝光明牛奶」的聊天紀錄，內容稱，光明牛奶廠被拉走...

昆山台資廠新萊應材 遭大陸證監會立案調查

台中大甲發跡、進駐竹科、再轉戰大陸昆山的 新萊應材，今（5）日晚間發布公告，證實董事長李水波等三名高管被大陸證監會立案調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。