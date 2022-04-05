再爆危機？陸房企華夏幸福多名高管辭任

正進行債務重組的大陸房企華夏幸福基業股份有限公司（簡稱華夏幸福）5日公告，吳向東因個人原因辭去該公司第七屆董事會聯席董事長、董事、戰略委員會委員和CEO暨總裁職務；俞建因個人原因辭去公司聯席總裁職務，吳向東和俞建辭去上述職務後，將繼續協助公司承擔必要的債務重組工作。

澎湃新聞報導，公告指出，近日分別收到吳向東和俞建遞交的辭任報告，辭去上述職務後，將繼續在公司工作，並繼續協助公司承擔必要的債務重組工作。

早在2019年3月，原任華潤置地有限公司董事吳向東正式上任華夏幸福聯席董事長等職，並成立南方總部。在此前後，吳向東多名在華潤置地的舊高管追隨他就職華夏幸福南方總部，其中，2018年10月，原華潤置地財務總監、執行董事俞建已經去往華夏幸福，出任分管財務及融資等業務的聯席總裁。

自去年9月30日華夏幸福公布了「債務重組計畫」後，華夏幸福多名高管辭任，同時繼續在公司工作，協助該公司承擔必要的債務重組工作。按照「債務重組計畫」的安排，該公司將在政府及工作專班的指導下，積極推進與債權人洽談和簽署「債務重組協議」，同步加快資產處置回款工作。

去年10月28日，華夏幸福公告指出，該公司董事會秘書林成紅因工作調動原因辭去公司董事會秘書職務，之後將繼續在華夏幸福任職，並繼續與相關部門一起進行該公司債務重組計畫的推進工作。

華夏幸福去年12月31日晚間公告，該公司分管人力資源的副總裁袁剛遞交辭職報告，袁剛因個人原因辭去華夏幸福副總裁職務後將繼續在公司工作，並繼續協助相關部門一起進行公司債務重組的相關工作。

華夏幸福曾在「債務重組計畫」公告，存續金融債務共計人民幣2192億元（約新台幣1.008兆元），截至今年4月1日，華夏幸福「債務重組計畫」中金融債務累計實現債務重組金額共計人民幣1048.12億元，相應減免債務利息、豁免罰息金額共計人民幣87.18億元（約新台幣401億元）。

華夏幸福預計2021年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣-331億元到-391億元；2020年，華夏幸福歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣36.65億元。