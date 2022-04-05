快訊

柯文哲憂「班班有冷氣」恐跳電 台電出面回應這麼說

烏克蘭美女議員推文控俄軍姦殺婦女 英媒調查後這樣說

世銀下調今年大陸經濟增長預測至5%

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
世界銀行將今年中國大陸經濟增長預測則下調至5%。(中新社資料圖片)
世界銀行將今年中國大陸經濟增長預測則下調至5%。(中新社資料圖片)

彭博社報導，在俄烏衝突、美國利率上升和中國大陸經濟增長放緩的打擊下，世界銀行已把東亞和太平洋地區的增長預測從10月預測的5.4%下調至5%，並警告若條件進一步減弱，增長可能放緩至4%。中國大陸經濟增長預測則下調至5%。

世界銀行建議，為家庭和企業提供針對性支持、對金融機構進行壓力測試以識別風險、改革貨物貿易相關政策，並提高技能和加強競爭將增強採用新數位技術的能力和動力。

根據世界銀行的數據，中國大陸占該地區產出的86%，在其基本情況下預計將增長5%，在下行情景中將增長4%。該地區的其他國家在基本情況下預計增長4.8%，在下行情景中預計增長4.2%。世界銀行警告，後一種結果將導致600萬人繼續陷於每天5.5美元的貧窮線下。

世界銀行指出，已報告拖欠付款的區域公司將受到新的供需衝擊的影響，同時，隨著通脹飆升和政府債務將限制財政政策制定者的應對方式，家庭的實際收入將減少，而物價上漲亦將限制央行寬鬆的空間。

世界銀行東亞和太平洋地區首席經濟學家Aaditya Mattoo則表示，雖然建議的政策措施將緩解對增長的衝擊，但未來一年仍充滿挑戰。對於該地區來說，今年將是艱難的一年，沒有人能倖免於所提及的衝擊。

世界銀行

延伸閱讀

疫情防控出行難 大陸清明掃墓人數降74%

北京全市低風險 提倡返工人員48小時內加作核酸

大陸穩樓市 超過60座城市放寬房地產政策

疫情阻礙返鄉掃墓 大陸今年興起網路代祭掃、代哭墳

相關新聞

陸樓市回暖？ 恒大成都項目遭「瘋搶」

陸房企「恒大」在成都項目意外熱銷！據陸媒「每日經濟新聞」報導，已沈寂一年半的「成都恒大·天府半島項目」微信公眾號近期突更...

上海老牌牛奶傳百名員工被帶走 民眾憂食安公司闢謠

上海老牌牛奶「光明乳業」最近因疫惹議，網上流傳出「牛奶廠大亂，這幾天不能喝光明牛奶」的聊天紀錄，內容稱，光明牛奶廠被拉走...

4,500億到帳 紫光集團進入交割期

根據紫光集團破產重整事項法律程序的要求，紫光集團重整戰略投資方智路建廣聯合體，投入重整用於清償紫光集團原巨額債務的投資款...

陸頻現「天價墓」亂象 有墓地報價460萬甚至一價難求

買「豪華墓」也有風險？近幾年，北京、上海、深圳及其他大陸一、二線城市「天價墓」屢見不鮮。有墓地選購網站顯示，一些經營性公...

世銀下調今年大陸經濟增長預測至5%

彭博社報導，在俄烏衝突、美國利率上升和中國大陸經濟增長放緩的打擊下，世界銀行已把東亞和太平洋地區的增長預測從10月預測的...

昆山台資廠新萊應材 遭大陸證監會立案調查

台中大甲發跡、進駐竹科、再轉戰大陸昆山的 新萊應材，今（5）日晚間發布公告，證實董事長李水波等三名高管被大陸證監會立案調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。