快訊

柯文哲憂「班班有冷氣」恐跳電 台電出面回應這麼說

烏克蘭美女議員推文控俄軍姦殺婦女 英媒調查後這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸樓市回暖？ 恒大成都項目遭「瘋搶」

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
恒大成都項目售樓登記現場，許多民眾參與搶購。圖取自每日經濟新聞
恒大成都項目售樓登記現場，許多民眾參與搶購。圖取自每日經濟新聞

陸房企「恒大」在成都項目意外熱銷！據陸媒「每日經濟新聞」報導，已沈寂一年半的「成都恒大·天府半島項目」微信公眾號近期突更新，並宣布於3月31日至4月1日啓動天紀小區項目75、76、81、82號樓1,124套商品住房網絡登記報名。兩天時間吸引數千人登記報名，顯示「價差」的利誘大過於風險。

報導指出，儘管眾多購房者一方面擔憂恒大樓盤爛尾，但另一方面經不住該項目與周邊二手房至少每平方公尺人民幣7,000元價差的「誘惑」，因而加入這場搶購熱潮，最終在兩天時間吸引了數千人登記報名。

距離上一次成都恆大·天府半島推樓盤已經過兩年，當時有萬人參與的盛況。2020年3月，推出70號樓360套房源，建面約110至122平方米，精裝均價每平方米人民幣1,2479元，最終吸引了11129人參與搖號，整體中籤率僅約3.23%，當時隔八天再推1170套房源，也吸引14359組客戶參加搖號，中籤率8.15%。不過，該年8月之後，再無消息更新。

此次購房報名登記只給了兩天時間，即3月31日至4月1日，每日9時至17時，公證搖號時間為4月4日，預計4月6日至8日選房，2024年6月30日交房。

在預售公告發出後，在報名第一天下午，成都本地樓市自媒體爆料項目報名人數已超6,000人，4月1日則流傳出報名人數超1萬人。至4月3日凌晨項目官微消息，3,373人通過購房資格復審入圍搖號

事實上，受開發商「爆雷」影響，恆大·天府半島此前基本處於半停工狀態，仍存有高度風險。因此成都天府新區房地產業協會3月31日也專門發布溫馨提示，提醒民眾「審慎評估、審慎付款與審慎選購。」此外，據陸媒報導，售樓部現場也貼滿示警風險的標語，但仍未影響民眾選購熱情。

恒大 人民幣 套房

延伸閱讀

大陸穩樓市 超過60座城市放寬房地產政策

不用拆了 恒大海花島39棟違建樓 官方將沒收

台中成都公園七旬婦人身亡 身有刀傷明顯死亡警追查

台青公益陪跑 願做視障者眼睛

相關新聞

陸樓市回暖？ 恒大成都項目遭「瘋搶」

陸房企「恒大」在成都項目意外熱銷！據陸媒「每日經濟新聞」報導，已沈寂一年半的「成都恒大·天府半島項目」微信公眾號近期突更...

上海老牌牛奶傳百名員工被帶走 民眾憂食安公司闢謠

上海老牌牛奶「光明乳業」最近因疫惹議，網上流傳出「牛奶廠大亂，這幾天不能喝光明牛奶」的聊天紀錄，內容稱，光明牛奶廠被拉走...

4,500億到帳 紫光集團進入交割期

根據紫光集團破產重整事項法律程序的要求，紫光集團重整戰略投資方智路建廣聯合體，投入重整用於清償紫光集團原巨額債務的投資款...

陸頻現「天價墓」亂象 有墓地報價460萬甚至一價難求

買「豪華墓」也有風險？近幾年，北京、上海、深圳及其他大陸一、二線城市「天價墓」屢見不鮮。有墓地選購網站顯示，一些經營性公...

昆山台資廠新萊應材 遭大陸證監會立案調查

台中大甲發跡、進駐竹科、再轉戰大陸昆山的 新萊應材，今（5）日晚間發布公告，證實董事長李水波等三名高管被大陸證監會立案調...

大陸穩樓市 超過60座城市放寬房地產政策

為了穩定經濟，中國持續放寬房地產政策。據媒體統計，截至4月初，今年全中國已有超過60座城市發布房地產寬鬆政策，除了提供購...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。