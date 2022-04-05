陸樓市回暖？ 恒大成都項目遭「瘋搶」

陸房企「恒大」在成都項目意外熱銷！據陸媒「每日經濟新聞」報導，已沈寂一年半的「成都恒大·天府半島項目」微信公眾號近期突更新，並宣布於3月31日至4月1日啓動天紀小區項目75、76、81、82號樓1,124套商品住房網絡登記報名。兩天時間吸引數千人登記報名，顯示「價差」的利誘大過於風險。

報導指出，儘管眾多購房者一方面擔憂恒大樓盤爛尾，但另一方面經不住該項目與周邊二手房至少每平方公尺人民幣7,000元價差的「誘惑」，因而加入這場搶購熱潮，最終在兩天時間吸引了數千人登記報名。

距離上一次成都恆大·天府半島推樓盤已經過兩年，當時有萬人參與的盛況。2020年3月，推出70號樓360套房源，建面約110至122平方米，精裝均價每平方米人民幣1,2479元，最終吸引了11129人參與搖號，整體中籤率僅約3.23%，當時隔八天再推1170套房源，也吸引14359組客戶參加搖號，中籤率8.15%。不過，該年8月之後，再無消息更新。

此次購房報名登記只給了兩天時間，即3月31日至4月1日，每日9時至17時，公證搖號時間為4月4日，預計4月6日至8日選房，2024年6月30日交房。

在預售公告發出後，在報名第一天下午，成都本地樓市自媒體爆料項目報名人數已超6,000人，4月1日則流傳出報名人數超1萬人。至4月3日凌晨項目官微消息，3,373人通過購房資格復審入圍搖號

事實上，受開發商「爆雷」影響，恆大·天府半島此前基本處於半停工狀態，仍存有高度風險。因此成都天府新區房地產業協會3月31日也專門發布溫馨提示，提醒民眾「審慎評估、審慎付款與審慎選購。」此外，據陸媒報導，售樓部現場也貼滿示警風險的標語，但仍未影響民眾選購熱情。