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苦中作樂的上海腔調 滬全民做檢測不忘精心打扮
新冠疫情重災區上海在全市展開兩天檢測後，網上便流傳據稱是上海民眾接受檢測前精心打扮自己一番的照片。有網友稱，「全民2500萬人PCR，精心打扮，是尷尬又不失禮貌，這就是上海腔調」。
有大陸網友4日上午在新浪微博上傳照片，顯示有民眾西裝筆挺地做檢測，更有民眾特別打扮成卡通人物。上傳照片的網友認為，這猶如大型上海時裝周。
不少網友對上海民眾精心打扮給予讚許，在留言板上寫道：「這個挺好的，沒有啥可以說的，大家都關了這麼久，出來透透氣，散散心，穿的精神點，也算是苦中作樂吧」「就是苦中作樂，也希望給醫療人員帶來點快樂」「創意不錯，為平淡的生活增添點色彩」。
上傳照片的網友也在留言板上寫道：「沒有諷刺的意思，相反，我也覺得這樣沒什麼不妥，苦中作樂，上海市民配合防疫工作。覺得可愛好玩，就隨手分享一下，並無惡意。」
另一方面，東方網也上傳影音，顯示一名工作人員昨天在上海使用擴音器，呼籲住所居民做檢測，並打趣說：「醫生是上海的，不用化妝。」
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