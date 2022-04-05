快訊

中職／太狂！潘威倫相隔538天先發 7局無失分豪取147勝

收假日高鐵出狀況！疑動力異常列車延遲 乘客擠爆月台好無奈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苦中作樂的上海腔調 滬全民做檢測不忘精心打扮

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
著旗袍和皮草，精心打扮的上海女子，準備去做全民核酸檢測。（植先生微博）
著旗袍和皮草，精心打扮的上海女子，準備去做全民核酸檢測。（植先生微博）

新冠疫情重災區上海在全市展開兩天檢測後，網上便流傳據稱是上海民眾接受檢測前精心打扮自己一番的照片。有網友稱，「全民2500萬人PCR，精心打扮，是尷尬又不失禮貌，這就是上海腔調」。

有大陸網友4日上午在新浪微博上傳照片，顯示有民眾西裝筆挺地做檢測，更有民眾特別打扮成卡通人物。上傳照片的網友認為，這猶如大型上海時裝周。

不少網友對上海民眾精心打扮給予讚許，在留言板上寫道：「這個挺好的，沒有啥可以說的，大家都關了這麼久，出來透透氣，散散心，穿的精神點，也算是苦中作樂吧」「就是苦中作樂，也希望給醫療人員帶來點快樂」「創意不錯，為平淡的生活增添點色彩」。

上傳照片的網友也在留言板上寫道：「沒有諷刺的意思，相反，我也覺得這樣沒什麼不妥，苦中作樂，上海市民配合防疫工作。覺得可愛好玩，就隨手分享一下，並無惡意。」

另一方面，東方網也上傳影音，顯示一名工作人員昨天在上海使用擴音器，呼籲住所居民做檢測，並打趣說：「醫生是上海的，不用化妝。」

打扮成卡通人物的上海孩童正在做檢測。（植先生微博）
打扮成卡通人物的上海孩童正在做檢測。（植先生微博）
一些精心打扮，的上海民眾排隊接受檢測，網友稱，宛如「上海時裝周」。（植先生微博）
一些精心打扮，的上海民眾排隊接受檢測，網友稱，宛如「上海時裝周」。（植先生微博）
有排隊接受檢測的上海民眾特別打扮成卡通人物。（植先生微博）
有排隊接受檢測的上海民眾特別打扮成卡通人物。（植先生微博）

上海

延伸閱讀

做核酸先化妝 上海人盛裝打扮「維持都市人的體面」

上海防疫親子分離遭批評 家長問如何能快速染疫

上海外賣員睡在站點日接逾百單 配送費不變有委屈有溫馨

疫情阻礙返鄉掃墓 大陸今年興起網路代祭掃、代哭墳

相關新聞

苦中作樂的上海腔調 滬全民做檢測不忘精心打扮

新冠疫情重災區上海在全市展開兩天檢測後，網上便流傳據稱是上海民眾接受檢測前精心打扮自己一番的照片。有網友稱，「全民250...

人民銀行將打擊仿人民幣設計的冥鈔

中國大陸民間焚燒冥鏹冥鈔祭祖的傳統習俗由來已久，坊間也有商人製作貌似人民幣的冥鈔，供民眾拜祭先人使用。人民銀行上海總部發...

昆山台資廠新萊應材遭大陸證監會立案調查

台中大甲發跡、進駐竹科、再轉戰大陸昆山的 新萊應材，今（5）日晚間發布公告，證實董事長李水波等三名高管被大陸證監會立案調...

4,500億到帳 紫光集團進入交割期

根據紫光集團破產重整事項法律程序的要求，紫光集團重整戰略投資方智路建廣聯合體，投入重整用於清償紫光集團原巨額債務的投資款...

陸頻現「天價墓」亂象 有墓地報價460萬，甚至一價難求

買「豪華墓」也有風險？近幾年，北京、上海、深圳及其他大陸一、二線城市「天價墓」屢見不鮮。有墓地選購網站顯示，一些經營性公...

唯恐耽誤春耕 吉林准許滯留城區農民回家種地

吉林省是大陸當前新冠疫情重災區之一，3月以來，全省新冠感染者累計已突破4萬例。但長時間的防疫管控措施恐影響春耕，吉林省5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。