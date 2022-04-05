昆山台資廠新萊應材遭大陸證監會立案調查

台中大甲發跡、進駐竹科、再轉戰大陸昆山的 新萊應材，今（5）日晚間發布公告，證實董事長李水波等三名高管被大陸證監會立案調查。據每日經濟新聞報導，新萊應材自稱是比亞迪的「忠實供應商」，上市不到一年股價大漲3倍，引發監管層的注意。

新萊應材表示，本次立案調查事項系針對李水波等三人的調查，與公司的日常經營管理和業務活動無關，對公司的正常經營不產生影響。

A股將於6日清明節後首日開市，而截至4月1日節前收盤，新萊應材收報人民幣52.86元，最新市值為人民幣119.8億元。新萊應材自去年4月6日上市股價人民幣13.77元一路上漲，今年3月9日股價一度創新高為人民幣56.77元，不到一年的時間大漲312%，堪稱大牛股。

每日經濟新聞報導，去年7月新萊應材在深交所互動易平台回復投資者提問時稱，「公司產品可以應用於泛半導體領域」、「是鋰電的終端大廠（例如德國商先創、比亞迪等）的忠實供應商」。當時消息一出，新萊應材股價應聲大漲，隨後三個交易日內，新萊應材股價累計上漲46.2%，從人民幣20元出頭一度上漲至最高33.4元。

新萊應材的股價大漲觸及了異常波動標準，且因新萊應材註冊時登記的主營業務為潔淨應用材料和高純及超高純應用材料的研發、生產與銷售，產品主要應用於食品安全、生物醫藥和泛半導體等業務領域。因此引起了監管層的注意，深交所也向公司下發了關注函，要求新萊應材說明。