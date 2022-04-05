4,500億到帳 紫光集團進入交割期

根據紫光集團破產重整事項法律程序的要求，紫光集團重整戰略投資方智路建廣聯合體，投入重整用於清償紫光集團原巨額債務的投資款人民幣600億元（新台幣4,500億元）已到位。

這代表紫光集團重整進入實質性交割階段，隨著投資款的到位，戰投方智路建廣聯合體，將更深地參與到紫光集團和下屬企業的管理中。

中國半導體論壇報導，消息人士表示，目前進入重整狀態的紫光集團及下屬企業整體營運穩中有進，紫光國芯、紫光國微、紫光股份、紫光展銳等半導體及雲網產業細分領域的龍頭或重要企業，按照既定的計畫有序推進研發、生產、銷售等各項工作。

至於智路建廣聯合體接手紫光集團後下一步，消息人士表示，首先把紫光集團旗下各個公司都營運好，有些資產還會繼續推動上市；其次，智路建廣聯合體在半導體領域也有豐富資源，所在中關村融信金融信息化產業聯盟（融信聯盟）成員企業眾多，都可以給紫光集團帶來一些資源，構建上下游供應鏈。

去年7月，負債人民幣2,000多億的紫光集團，被債權人申請進入破產重整程序，同年12月10日，紫光集團管理人對外公告，經過多輪競標，智路資本和建廣資產聯合作為破產重整的戰略投資者。

今年1月17日，北京一中院向紫光集團送達《民事裁定書》，裁定批准紫光集團有限公司等七家企業實質合併重整計畫，並終止紫光集團有限公司重整程序，紫光集團重整正式進入實施階段。

作為方案的重要組成，戰投方與債權人達成協議，人民幣600億元（新台幣4,500億元）投資款在今年3月31日到位。

隨著投資款到位，紫光集團的交割還需完成包括經營集中度審查在內多個審批程序。