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4,500億到帳 紫光集團進入交割期

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
智路建廣聯合體投入重整用於清償紫光集團原巨額債務的投資款人民幣600億元（新台幣4,500億元）已到位，代表紫光集團重整進入實質性交割階段。圖為紫光集團展位。紫光集團官網
智路建廣聯合體投入重整用於清償紫光集團原巨額債務的投資款人民幣600億元（新台幣4,500億元）已到位，代表紫光集團重整進入實質性交割階段。圖為紫光集團展位。紫光集團官網

根據紫光集團破產重整事項法律程序的要求，紫光集團重整戰略投資方智路建廣聯合體，投入重整用於清償紫光集團原巨額債務的投資款人民幣600億元（新台幣4,500億元）已到位。

這代表紫光集團重整進入實質性交割階段，隨著投資款的到位，戰投方智路建廣聯合體，將更深地參與到紫光集團和下屬企業的管理中。

中國半導體論壇報導，消息人士表示，目前進入重整狀態的紫光集團及下屬企業整體營運穩中有進，紫光國芯、紫光國微、紫光股份、紫光展銳等半導體及雲網產業細分領域的龍頭或重要企業，按照既定的計畫有序推進研發、生產、銷售等各項工作。

至於智路建廣聯合體接手紫光集團後下一步，消息人士表示，首先把紫光集團旗下各個公司都營運好，有些資產還會繼續推動上市；其次，智路建廣聯合體在半導體領域也有豐富資源，所在中關村融信金融信息化產業聯盟（融信聯盟）成員企業眾多，都可以給紫光集團帶來一些資源，構建上下游供應鏈。

去年7月，負債人民幣2,000多億的紫光集團，被債權人申請進入破產重整程序，同年12月10日，紫光集團管理人對外公告，經過多輪競標，智路資本和建廣資產聯合作為破產重整的戰略投資者。

今年1月17日，北京一中院向紫光集團送達《民事裁定書》，裁定批准紫光集團有限公司等七家企業實質合併重整計畫，並終止紫光集團有限公司重整程序，紫光集團重整正式進入實施階段。

作為方案的重要組成，戰投方與債權人達成協議，人民幣600億元（新台幣4,500億元）投資款在今年3月31日到位。

隨著投資款到位，紫光集團的交割還需完成包括經營集中度審查在內多個審批程序。

半導體 人民幣 破產

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