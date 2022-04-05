陸頻現「天價墓」亂象 有墓地報價460萬，甚至一價難求

買「豪華墓」也有風險？近幾年，北京、上海、深圳及其他大陸一、二線城市「天價墓」屢見不鮮。有墓地選購網站顯示，一些經營性公墓的高端墓地報價為人民幣100萬元（約新台幣460萬元）起；有的墓地面積為每個穴位1.6至3.3平方公尺，價格為人民幣50萬元到400萬元不等，且不少這種「天價墓」一價難求。

中新社「國是直通車」報導，身後事，成為不少大陸新城市人心頭事。比如，在城市周邊找塊能買得起的墓地，環境位置不好的話自己良心不安；好點的墓地，動輒天價。

大陸殯葬互聯網一站式平台「一空網」創辦人馬雷指出，「墓價貴」其實大多是指「豪華墓」貴，交通便利、位置優越、環境優雅、服務高端、超大面積和豪華硬體配置，再加上一些所謂獨特資源或特殊概念的「炒作」，價格當然也「豪華」。

北京市京師律師事務所合夥人張明表示，違規、超標的「豪華墓」不僅價高，還有被依法整改甚至拆除的風險。對公墓經營者建設超標公墓及占用耕地修造墳墓等問題，大陸民政部門主要依據法律相關規定，對超標的「豪華公墓」、不合格的公墓、在火葬區公墓以外的地方建設的墓地，不論是否豪華，都應當限期改正，拒不改正的可以強制執行。

馬雷表示，造成「葬不起」這個現象的根源並不是所謂的「墓價貴」，而是更深層次的原因。從某些醫院外包的太平間開始，本應服務於大眾的殯葬「黑色產業鏈」才是「罪魁禍首」。

有不良殯葬從業者以「孝」為名在太平間開始就對情緒脆弱的離世者家屬進行「綁架」，推銷高價殯葬用品和服務，甚至一些在醫院從事相關工作的人員發現患者即將離世前，立即把相關資料「賣」給包含從遺體轉運、處理、悼念一直到墓葬等一系列殯葬行業「合作」商家，進而獲取高額抽成，產業鏈上層層牟取暴利，包括墓地在內的殯葬費用自然也被推高，這一切費用最終都是消費者買單，不僅僅是城市移民，當地人也「難逃其手」。

馬雷提到，透過殯葬行業從業者自律可以解決部分問題。徹底杜絕醫院太平間外包和離世者及家屬資料被非法洩露、轉賣，才是解決問題的根本。殯葬業「互聯網+」理念打造的殯葬業平台，可以像其他電商平台一樣，還給消費者本就應有的自主選擇權。

他說，大陸殯葬業運用現代互聯網技術和思維進行轉型升級，進而透明化、公開化，才是真正符合消費者利益的殯葬業發展趨勢，才能從根本上解決所謂「死不起」的問題。