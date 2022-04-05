陸闢綠色通道 防疫貨運不斷線

當前大陸各地新冠肺炎疫情呈現點多、面廣、頻發等特點。一些地方在人員流動減少、旅客運輸放緩的同時，積極開闢綠色通道，做好精準防疫，全力保障貨物運輸「不斷線」、「跑起來」，為疫情期間的社會生產生活提供堅實物資供給。

緊急運輸通道啟動

據新華社報導，3月30日上午10時，隨著26台滿載470噸生活物資的車隊，通過遼寧高速公路張士東收費站源源不斷駛向吉林，遼寧省在疫情防控期間設立的援助吉林省「緊急物資運輸保障專項通道」正式啟動。

受本輪疫情影響，吉林省的蔬菜等生活物資較緊缺。遼吉兩省建立重要物資通行高速公路互免機制，通過採取發放車輛通行證、互認車輛信息等措施，保障應急物資運輸車輛快速便捷通行。

遼寧省交通運輸事業發展中心運輸中心副主任袁會武指出，截至目前，遼寧已組織調運145車次、2691噸蔬菜運送至吉林省。

當前大陸疫情防控形勢複雜嚴峻，不少地方加大對來自疫情中高風險地區人流、物流的防控力度。感染和傳播病毒風險較高的貨運司機群體為減少與社會面的接觸，許多人疫情期間吃住都在駕駛室，條件十分艱苦。

日前，大陸國務院聯防聯控機制綜合組印發《關於統籌做好道路貨運疫情防控和重點物資運輸保障工作的緊急通知》，要求在嚴密防範疫情通過道路運輸環節傳播擴散的同時，全力做好各類重點物資運輸保障工作，維護人民正常生產生活秩序。

多個省市因地制宜，一方面為貨運司機提供各種便利條件，另一方面合理運用防疫政策，努力做到防控、保供兩不誤。

「在這能吃上熱飯、喝上熱水，每日免費核酸檢測，有訂單時政府還開通行證。」貨車司機秦四軍說。

本輪疫情發生以來，福建泉州為解決社區困難家庭買菜難的問題，啟動了「愛心菜吧」免費配送工作。（新華社）

專區驛站服務司機

在瀋陽市瀋北新區，當地政府劃定專門區域設立疫情期間貨車司機「服務驛站」，裡面設有大貨車停車管理區、配餐區、公共衛生間、核酸檢測區、藥品代買區等10個區域，解決貨車司機的停車難、如廁難、購物難、檢測難等諸多難題，最多可容納300到500輛貨車停靠。

大連市推廣應用專門的「貨車通」軟體。大連市交通運輸綜合行政執法隊貨運大隊長王棟表示，外來貨運司機只需在手機上填寫車輛和駕駛員資訊，軟體後台就能顯示車輛的行程軌跡，以及司機健康狀況。「這為我們在精準防控條件下，做好車輛放行提供了信息依據。」

綠色通道+閉環管理

遼寧阜新市則建立保供車輛「綠色通道+閉環管理」工作模式。外來的保供車輛抵達阜新後，工作人員現場對司機進行核酸採樣和車輛消殺，由防疫人員「一人一車」護送至交付區。等待卸貨期間，司機可選擇在駕駛室封閉等待，或到專用隔離賓館入住。待再次離阜時，可隨時由專人護送至高速口。這樣既方便貨車司機，也保證了進出車輛全程可控。

一系列優化服務、合理放行措施，讓疫情期間的貨物運輸協調有序。

疫情衝擊下，上海市對飲用水的需求量大增。3月中旬，鐵路部門協調相關單位量身定制運輸方案，確保飲用水隨時裝得上、運得走、卸得下。截至3月31日，長三角鐵路共運輸礦泉水888車、4.12萬噸。