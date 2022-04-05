數位人民幣 台胞福州搶鮮體驗

「消費得很開心，使用起來很順滑，甚至來不及體驗就完成了。」大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會副會長、福州福華紡織印染有限公司總經理陳奕廷，近兩天體驗了數位人民幣購物支付體驗，直呼便利。

據中新社，近日，數位人民幣試點範圍再次擴大，福州市入選試點城市。中國人民銀行2日消息稱，在前期試點地區基礎上，人民銀行增加天津市、重慶市、廣東省廣州市、福建省福州市和廈門市、浙江省承辦亞運會的六個城市作為試點地區，北京市和河北省張家口市在2022年北京冬奧會、冬殘奧會場景試點結束後轉為試點地區。

陳奕廷在第一時間就成功開通註册「數位人民幣」錢包，成為大陸首批開通數位人民幣錢包的台胞之一。這兩日，他忙著在福州的商場、酒店、藥店等多個已接受數位人民幣支付的場景進行消費體驗。

「數位人民幣是數位形式的法定貨幣，應該是未來的趨勢。」陳奕廷說，未來數位人民幣的使用場景會越來越多，給台胞也帶來便利，他將會首選使用數位人民幣進行支付。

據報導，當前運營機構正加緊對試點應用場景的對接與技術提升。目前福州市三坊七巷、上下杭、煙台山等景區，東百中心、台江萬達、愛琴海購物公園等商圈的部分商戶，以及永輝超市等，已可以接受數位人民幣支付。

福州數位人民幣試點應用場景正向交通出行、購物消費、生活繳費等領域拓展，加速融入市民生活，提供更加安全、便捷的支付體驗。 3日下午，在位於福州三坊七巷的台灣青年創業就業平台——唯美客文創聚落園區，台灣青年黃德祐打開數位人民幣APP完成消費支付，購買了一杯咖啡。這是數位人民幣在福州試點後，首位台胞使用數位人民幣進行線下場景消費支付。

此前，黃德祐主要用微信和支付寶進行消費支付。得知數位人民幣在福州試點後，他立即下載了數位人民幣APP，搶鮮體驗。他說，台胞通過大陸手機號碼便能開通數位人民幣四類錢包，支付方便快捷。