數位人民幣 台胞福州搶鮮體驗

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
在首屆中國國際消費品博覽會上，多家銀行推出數位人民幣體驗活動專區，方便參會者了解數位人民幣的特點並體驗其多種使用場景。（新華社）
在首屆中國國際消費品博覽會上，多家銀行推出數位人民幣體驗活動專區，方便參會者了解數位人民幣的特點並體驗其多種使用場景。（新華社）

「消費得很開心，使用起來很順滑，甚至來不及體驗就完成了。」大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會副會長、福州福華紡織印染有限公司總經理陳奕廷，近兩天體驗了數位人民幣購物支付體驗，直呼便利。

據中新社，近日，數位人民幣試點範圍再次擴大，福州市入選試點城市。中國人民銀行2日消息稱，在前期試點地區基礎上，人民銀行增加天津市、重慶市、廣東省廣州市、福建省福州市和廈門市、浙江省承辦亞運會的六個城市作為試點地區，北京市和河北省張家口市在2022年北京冬奧會、冬殘奧會場景試點結束後轉為試點地區。

陳奕廷在第一時間就成功開通註册「數位人民幣」錢包，成為大陸首批開通數位人民幣錢包的台胞之一。這兩日，他忙著在福州的商場、酒店、藥店等多個已接受數位人民幣支付的場景進行消費體驗。

「數位人民幣是數位形式的法定貨幣，應該是未來的趨勢。」陳奕廷說，未來數位人民幣的使用場景會越來越多，給台胞也帶來便利，他將會首選使用數位人民幣進行支付。 　　

據報導，當前運營機構正加緊對試點應用場景的對接與技術提升。目前福州市三坊七巷、上下杭、煙台山等景區，東百中心、台江萬達、愛琴海購物公園等商圈的部分商戶，以及永輝超市等，已可以接受數位人民幣支付。

福州數位人民幣試點應用場景正向交通出行、購物消費、生活繳費等領域拓展，加速融入市民生活，提供更加安全、便捷的支付體驗。 　3日下午，在位於福州三坊七巷的台灣青年創業就業平台——唯美客文創聚落園區，台灣青年黃德祐打開數位人民幣APP完成消費支付，購買了一杯咖啡。這是數位人民幣在福州試點後，首位台胞使用數位人民幣進行線下場景消費支付。

此前，黃德祐主要用微信和支付寶進行消費支付。得知數位人民幣在福州試點後，他立即下載了數位人民幣APP，搶鮮體驗。他說，台胞通過大陸手機號碼便能開通數位人民幣四類錢包，支付方便快捷。

數位人民幣 陳奕

延伸閱讀

福州設14點 保障台胞權益

福州鬆綁 台胞無納稅證明可買房

福州社區 台胞協助防疫

大陸宣布 21日起這些國際航班不再降落上海

相關新聞

華為快打部隊 十軍團出列

繼去年組建成立五個軍團後，華為舉行第二批十個軍團組建成立大會，透露未來發展重點，華為總裁任正非在會上講述軍團的來源時強調...

數位人民幣 台胞福州搶鮮體驗

「消費得很開心，使用起來很順滑，甚至來不及體驗就完成了。」大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會副會長、福州福華紡織印染有限公司...

陸闢綠色通道 防疫貨運不斷線

當前大陸各地新冠肺炎疫情呈現點多、面廣、頻發等特點。一些地方在人員流動減少、旅客運輸放緩的同時，積極開闢綠色通道，做好精...

中老鐵路便捷 客貨運輸兩旺

根據中國國家鐵路集團有限公司消息，截至4月3日，中老（中寮）鐵路已開通運營四個月，累計發送旅客225.4萬人次，發送貨物...

港股大漲 攀一個月高點

受到大陸放鬆房市調控，加上比亞迪及小鵬等3月銷量大好，港股昨（4）日開高走高，恒生指數收盤大漲2.1%，收在2萬2,50...

九省市嚴查996加班亂象

為遏止超時加班帶來的負面效應，大陸多個地方政府大力整治，3月以來，至少有北京、山東、安徽、河南、廣西、青海、湖南、湖北、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。