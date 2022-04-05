中老鐵路便捷 客貨運輸兩旺

根據中國國家鐵路集團有限公司消息，截至4月3日，中老（中寮）鐵路已開通運營四個月，累計發送旅客225.4萬人次，發送貨物131萬噸，呈現客貨運輸兩旺態勢，為服務兩國民眾便捷高效出行、暢通大陸國內國際雙循環、促進中老經濟走廊建設發揮了積極作用。

據新華社，客運方面，中老鐵路復興號、瀾滄號列車運行安全、綠色、便捷、舒適，縮短了城市間的時空距離，受到沿線民眾青睞，成為出行首選，旅客發送量持續強勁增長，經受了春運考驗，大陸國內段日均開行旅客列車23.5對，最高峰開行32.5對，累計發送旅客203萬人次；寮國段日均開行客車2對，累計發送旅客22.4萬人次，最高日發送旅客2800多人。

貨運方面，中老鐵路在中國和東協間構建起一條便捷高效的物流通道，運輸時間和物流成本大幅壓縮，成為國際物流的黃金線路。

發運貨物已覆蓋泰國、緬甸、寮國、馬來西亞、柬埔寨、新加坡等10餘個國家和地區，有力促進了沿線經貿往來。

中老鐵路開通以來，已累計開行貨物列車2023列，發送貨物131萬噸，其中開行跨境貨物列車427列，發送貨物超過31萬噸，貨物運量從開通第一個月的17萬噸提高到第四個月的36萬噸，貨物品類從開通初期的橡膠、化肥、百貨擴展至電子、太陽能、通信、汽車、紡織、蔬菜、鮮花等產品，達100多種。