中老鐵路便捷 客貨運輸兩旺

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

根據中國國家鐵路集團有限公司消息，截至4月3日，中老（中寮）鐵路已開通運營四個月，累計發送旅客225.4萬人次，發送貨物131萬噸，呈現客貨運輸兩旺態勢，為服務兩國民眾便捷高效出行、暢通大陸國內國際雙循環、促進中老經濟走廊建設發揮了積極作用。

據新華社，客運方面，中老鐵路復興號、瀾滄號列車運行安全、綠色、便捷、舒適，縮短了城市間的時空距離，受到沿線民眾青睞，成為出行首選，旅客發送量持續強勁增長，經受了春運考驗，大陸國內段日均開行旅客列車23.5對，最高峰開行32.5對，累計發送旅客203萬人次；寮國段日均開行客車2對，累計發送旅客22.4萬人次，最高日發送旅客2800多人。

貨運方面，中老鐵路在中國和東協間構建起一條便捷高效的物流通道，運輸時間和物流成本大幅壓縮，成為國際物流的黃金線路。

發運貨物已覆蓋泰國、緬甸、寮國、馬來西亞、柬埔寨、新加坡等10餘個國家和地區，有力促進了沿線經貿往來。

中老鐵路開通以來，已累計開行貨物列車2023列，發送貨物131萬噸，其中開行跨境貨物列車427列，發送貨物超過31萬噸，貨物運量從開通第一個月的17萬噸提高到第四個月的36萬噸，貨物品類從開通初期的橡膠、化肥、百貨擴展至電子、太陽能、通信、汽車、紡織、蔬菜、鮮花等產品，達100多種。

延伸閱讀

長三角動態清零 台商：生產可調控但物流混亂

基隆增31例 2托嬰中心員工確診全員隔離

40秒詭異片瘋傳！鐵路警突自轉墜軌遭火車輾斃 網友：極恐怖

上海全域靜態管理 日月光：物流有保障生產不影響

相關新聞

華為快打部隊 十軍團出列

繼去年組建成立五個軍團後，華為舉行第二批十個軍團組建成立大會，透露未來發展重點，華為總裁任正非在會上講述軍團的來源時強調...

數位人民幣 台胞福州搶鮮體驗

「消費得很開心，使用起來很順滑，甚至來不及體驗就完成了。」大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會副會長、福州福華紡織印染有限公司...

陸闢綠色通道 防疫貨運不斷線

當前大陸各地新冠肺炎疫情呈現點多、面廣、頻發等特點。一些地方在人員流動減少、旅客運輸放緩的同時，積極開闢綠色通道，做好精...

中老鐵路便捷 客貨運輸兩旺

根據中國國家鐵路集團有限公司消息，截至4月3日，中老（中寮）鐵路已開通運營四個月，累計發送旅客225.4萬人次，發送貨物...

港股大漲 攀一個月高點

受到大陸放鬆房市調控，加上比亞迪及小鵬等3月銷量大好，港股昨（4）日開高走高，恒生指數收盤大漲2.1%，收在2萬2,50...

九省市嚴查996加班亂象

為遏止超時加班帶來的負面效應，大陸多個地方政府大力整治，3月以來，至少有北京、山東、安徽、河南、廣西、青海、湖南、湖北、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。