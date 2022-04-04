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台青在浙江築夢 台味征服食客

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

浙江省台州市臨海市，一家名叫「台北」的台灣風味美食店裡，兩隻小貓蹲坐在店門內，店主台灣青年陳佑昇在廚房裡忙碌著。陳佑昇在臨海開店已有十年。2012年，他開一家「台灣咖啡」；2018年，開出第二家店，取名「台北」。

中新社報導，陳佑昇說：「我很喜歡小店安靜放鬆的溫馨氛圍，期待用美食撫慰人心。」新店開張後，他既當老闆，又是員工。「開店和上班不同，我要對自己的店負責，儘管過程坎坷，開店十年學到更多。」

陳佑昇的店裡最暢銷的當屬滷肉飯，生意旺時每天能買150多碗。「我根據臨海人的口味，專門改良調製了滷肉飯。」

陳佑昇說，沒想到大陸的食客同樣深愛這道美味。除了滷肉飯，店裡還有三杯雞、鰻魚飯、擔仔麵、牛肉麵、鹽酥雞、大腸包小腸、台灣紅茶等台式風味。

「我很在意客人的體驗，希望他們能享受美食，也能獲得片刻放鬆。」陳佑昇說，當聽到客人評價一句「好吃」，他就特別開心。

他坦言，餐飲是一個很辛苦的行業，開店十年來，幾乎每天都守著店。創業不可能一帆風順，近年來遭受新冠肺炎疫情等衝擊，並克服員工培養、店舖經營等諸多困擾。「現在我已變得更強大。」陳佑昇說。

「在臨海，我結識了許多新朋友，我非常喜歡和他們交流。」店裡也時常會有在臨海工作的台胞光顧。

今年陳佑昇新雇了幾名本地員工，他希望能更好地融入本地社群。陳佑昇說，自己十年前剛來臨海時，除了父親，身邊一個朋友都沒有，是臨海這座小城的人們給了他幫助和溫暖，讓他在這裡築夢、圓夢。「我希望把這束微光傳遞下去，繼續溫暖這座城。」

滷肉飯 新冠肺炎

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