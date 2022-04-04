天津保稅修船 進口船值破30億

天津海關2日披露，「紫丁香」號國際客貨班輪日前靠泊天津臨港修船碼頭，該輪長149公尺，寬23公尺，價值1.3億元（人民幣，下同），將在此進行為期20天左右的輪機修理。

中新社報導，這是今年天津臨港修船碼頭迎來的第5艘待維修國際航行船舶。隨著該輪的到來，中國大陸首個船舶區外保稅維修中心進口船值突破30億元。

該船舶區外保稅維修中心位於天津臨港經濟區，是中國大陸首個、也是目前唯一一個海關特殊監管區域外的船舶保稅維修中心。

自成立以來，該保稅維修中心共計為20餘艘國際航行船舶開展保稅維修，已開展貨船、集裝箱船、滾裝船及客船的保稅維修業務。

區外保稅維修，指企業以保稅維修方式將存在部件損壞、功能失效、質量缺陷等問題的貨物或運輸工具從境外運入境內海關特殊監管區域外進行檢測、維修後復運出境的業務。

天津臨港海關工作人員稱，相較於其他貨物和運輸工具，大型船舶和海工裝備由於體積大、移動條件受限等特點，更適合在海關特殊監管區域外開展保稅維修。

「採用保稅維修模式，有助於降低維修成本，提高國際競爭力。」天津新港船舶重工有限責任公司相關負責人張宏蛟說：「這兩年平均每年維修量10艘左右，預計今年可達到20艘以上，全年維修產值將達9500萬元以上。」

為助力保稅維修業務高質量發展，天津海關推行「一船一方案」，根據船舶類型、維修改造工藝、航線等要素對待維修船舶開展綜合評定，「量身定製」監管方案。