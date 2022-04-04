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整車出口金額倍增 新能源車走強

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
中國大陸汽車整車出口繼續保持快速增長，新能源車出口總體表現強勁。圖為山西太原民眾在試乘新能源車。（中新社）
中國大陸汽車整車出口繼續保持快速增長，新能源車出口總體表現強勁。圖為山西太原民眾在試乘新能源車。（中新社）

中國汽車工業協會2日發布最新統計數據稱，2022年1-2月，中國大陸汽車整車出口繼續保持快速增長，整車出口金額84.7億美元，同比增長1.0倍。新能源車出口總體表現強勁。

中新社報導，自2021年以來，隨著全球新冠肺炎疫情的爆發，中國大陸汽車產業鏈韌性較強的優勢充分體現，中國大陸汽車出口市場近兩年增長迅猛。2022年1-2月中國大陸汽車出口銷量亦表現良好。

據中國汽車工業協會整理的中國大陸海關汽車商品進出口數據顯示，在中國大陸汽車主要出口品種中，純電動機動車（10座及以上客車除外）出口量位居第一，客車居次，轎車位居第三，載貨車居第四位。

與上年同期相比，上述四大類車型出口均呈較快增長，其中純電動機動車增速最為顯著。 2022年1-2月，上述四大類車型共出口44.9萬輛，占中國大陸汽車出口總量的94.1%。

業內專家表示，在新冠肺炎疫情下，由於海外供應鏈的問題，中國大陸汽車出口強勢崛起，2022年中國大陸汽車出口有望繼續走強，中國大陸汽車產業的競爭力大幅提升。

新冠肺炎 疫情

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