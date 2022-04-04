長三角樓市高開低走 金三銀四不旺

新房、二手房等成交數據凸顯出長三角樓市傳統旺季「金三銀四」成色明顯不足。進入4月，長三角各地大規模推盤潮將再次推高樓市庫存量，去化壓力猶存。

中新社報導，長三角龍頭城市上海受疫情影響，近期樓市暫處「冰封」狀態。南京、杭州等地房地產市場2022年一季度高開低走，表現黯淡。

南京網上房地產數據顯示，截至3月31日，南京樓市2022年一季度新房認購5731套、成交21129套，認購量同比接近腰斬，跳水43%；成交量縮水近萬套，跌去30%；新房庫存達歷史高位，突破7.5萬套。而杭州一季度二手房的成交總量尚不及去年3月一個月的成績，且二手房掛牌量居高不下。

「企業資金壓力尚未徹底改善，購房者觀望情緒加劇，疊加疫情多點散發因素，3月樓市『小陽春』或姗姗來遲。」中指研究院在分析報告稱。

維持房地產市場資金穩定、人才落戶條件放寬、發放購房補貼、首付比例降低、貸款利率下調，中原地產首席分析師張大偉盤點，今年以來，長三角各地樓市新政暖風不斷，但傳導到市場、房企尚需時日。

一方面，房地產行業仍處在深度調整期。克而瑞研究中心統計，今年一季度，大陸百強房企銷售業績規模同比縮水47%。新房銷售遇冷，房企資金鏈緊繃，加之保交付、促施工，房企對新開工項目保持謹慎態度，開工規模或進一步縮減。

另一方面，「信貸政策放鬆」與「居民購房信心徘徊」現象同在。貝殼研究院統計，從2022年一季度的成交量來看，長三角樓市復甦熱度不均：除受疫情影響的城市，紹興、寧波、合肥、南通等地樓市成交量環比增速超過40%。

政策仍在加碼。4月，長三角多地新一輪集中土地出讓政策有新變化。例如，南京等地土拍降門檻、溢價率微漲。世邦魏理仕南京公司董事總經理王飛表示，預計今年二季度新房成交規模或觸底回升。