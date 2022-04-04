三星堆博物館新館 正式開工

3月29日，三星堆博物館新館建設項目在四川德陽廣漢市正式開工。該項目是建設三星堆國家文物保護利用示範區的重要組成部分，以世界一流博物館為目標，致力於打造「天府三九大·安逸走四川」四川文旅的新地標。

三星堆博物館新館位於三星堆博物館園區內，占地面積66畝，建築面積5.5萬平方公尺，是現有場館建築面積的5倍。專案分為主體工程和展陳工程兩部分，總投資14.33億元人民幣。建成後將成為西南地區最大的博物館單體建築，除展示三星堆博物館1、2號祭祀坑文物外，還將全面陳列展示新一輪重大考古發現的文物。

三星堆博物館新館，將打造融原始韻味和當代美學為一體的博物館群落，圖為新館鳥瞰圖。圖／本報四川德陽傳真

據了解，新館設計秉承「館園結合」理念，主體建築的三個單元體朝向遺址區、老館及公園區，形成「博物館」與「遺址區」之間的時空對話，形體與地貌、史蹟及文物造型藝術相結合，打造融原始韻味和當代美學為一體的博物館群落。同時，新館設計從三星堆文物中提煉線條，作為三個堆體外形和內部空間的控制曲線，寓意「堆列三星」，敦實厚重的立面則透出「古蜀之眼」，象徵古蜀文明穿越古今，凝望世界。

此外，新館設計採用了BIM建築信息模型技術及參數化建模技術，不同環境下不同的處理方式，讓建築自然地融入園區環境。建設過程中，將採用最新的智能工地技術，利用人工智能、傳感技術、虛擬現實、物聯網技術等高科技手段，提升新館建設效能。

據悉，建成後的新館，將具備智能博物館功能，藏品展陳突破時空限制，展陳內容更加豐富、展陳方式更加多元，與遊客之間的互動性更強。

新館的建築和展陳將實現全面、深入和廣泛的互聯互通，構建智能化博物館運作體系，打造一個將文物、遺址和展館融於一體的三星堆博物館智能生態系統鏈，讓遊客更加深入地體驗古蜀國創造的燦爛文明。