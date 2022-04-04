寵物殯葬興起 亂象亟需規範

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
西安市東郊的一家寵物生命紀念館，工作人員展示由寵物骨灰製成的飾品以及寵物飾品。（中新社）
西安市東郊的一家寵物生命紀念館，工作人員展示由寵物骨灰製成的飾品以及寵物飾品。（中新社）

清明假期首日，36歲朱琳到長沙雨花區一家寵物殯葬中心，看望離世的愛寵—金毛貝貝。「陪我5年，把它當親人，帶了貝貝喜歡的零食和玩具。」朱琳說。

「吸貓」「擼狗」正成愈來愈多家庭新生活方式。新思界產業研究中心發布的「2022-2026年中國寵物醫院行業深度研究及市場投資風險諮詢報告」顯示，2020年中國大陸家庭寵物滲透率達20%，寵物數量突破1億隻。關於寵物「身後事」—寵物殯葬也悄然興起。

天寵寵物善終長沙店寵物殯葬師石輝，已為數百隻寵物舉辦告別式。石輝說，體面送走「家庭成員」，成為維護和滿足寵物主人對離世寵物的情感聯繫與記憶。

寵物殯葬師廖文韜創建了一家寵物善後服務公司，為兔子、倉鼠、烏龜、金魚等寵物做過善後。「一年送別400到500隻寵物。」

新興行業寵物殯葬雖「錢」景無限，但也存在無相關規範性法律法規、行業無標準、經營不透明等現象。

「寵物殯葬有火化、土葬、樹葬、壁葬等，是主人對寵物的一種情感寄託，但存在動物屍體無害化處理、火化不合規、墓地無批准等灰色地帶。」「寵物偵探」劉偉表示，寵物殯葬有客觀剛性需求，希望相關部門加強對寵物殯葬市場監管。

湖南天地人律師事務所合夥人李楠發現，許多寵物墓地都是商家自購商業用地，當土地流轉到下個業主時，寵物殯葬服務就失去持續性。因此她建議，「寵物殯葬需至少先明確主管部門，並對寵物屍體最終去向跟蹤管理並進行法律約束，給寵物殯葬產業一個合法市場」。

「寵物殯葬，首先要有無害化處理的資質。」湖南寵物診療行業協會秘書長屠迪說，很多主人出於對寵物情感才會選擇善終，推出政策法規不能只從處理寵物屍體考慮，還需照顧主人情感。

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