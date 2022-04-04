台企快服貸 福建首筆落地

2日，廈門銀行福州分行依託福建金融服務雲平台，向福州外銷貿易業某台資企業發放福建省首筆「台企快服貸」700萬元（人民幣，下同）。

中新社報導，廈門銀行泉州分行和漳州分行也分別發放了在當地城市的首筆「台企快服貸」。

福建近年來著力在兩岸金融領域融合發展上先行先試。日前，福建省商務廳、福建省台港澳辦、福建省財政廳、福建省金融監管局在原有「快服貸」基礎上聯合推出「台企快服貸」產品，幫助台資企業解決融資難題。

「台企快服貸」通過省級政策性優惠貸款風險分擔資金池或地方政府融資增信基金支持，幫助台資企業解決融資難題。其適用對象為在福建省內（不含廈門市）登記註册、守法經營、無不良紀錄的台資企業。單戶貸款規模1000萬元以內。

廈門銀行2021年針對台企的融資需求陸續推出稅易貸、流水貸、e企貸等純信用貸款產品。截至2021年12月31日，台企授信戶數相比2021年初增長59%。