十四五能源科技 五大路線攻關

大陸國家能源局2日披露，能源局和科學技術部近日印發「『十四五』能源領域科技創新規劃」，圍繞先進可再生能源、新型電力系統、安全高效核能、綠色高效化石能源開發利用、能源數位化智慧化等方面，制定了技術攻關路線圖。

新華社報導，大陸國家能源局官員表示，在可再生能源發電及綜合利用技術方面，規劃提出聚焦大規模高比例可再生能源開發利用，研發更高效、更經濟、更可靠的水能、風能、太陽能、生物質能、地熱能以及海洋能等可再生能源先進發電及綜合利用技術，支撐可再生能源產業高質量開發利用。

新型電力系統及其支撐技術方面，提出加快戰略性、前瞻性電網核心技術攻關，支撐建設適應大規模可再生能源和分布式電源友好併網、源網荷雙向互動、智慧高效的先進電網；突破能量型、功率型等儲能本體及系統集成關鍵技術和核心裝備，滿足能源系統不同應用場景儲能發展需要。

安全高效核能技術方面，提出針對提升核電技術裝備水平及項目經濟性，開展三代核電關鍵技術優化研究，支撐建立標準化型號和型號譜係；加強戰略性、前瞻性核能技術創新，開展小型模塊化反應堆、（超）高溫氣冷堆、熔鹽堆等新一代先進核能系統關鍵核心技術攻關。

綠色高效化石能源開發利用技術方面，提出聚焦增強油氣安全保障能力，開展常規油氣和非常規油氣勘探開發、輸運和煉化領域相關關鍵核心技術攻關，有效支撐油氣勘探開發和天然氣產供銷體系建設。聚焦煤炭綠色智能開採、重大災害防控、分質分級轉化、汙染物控制等重大需求，形成煤炭綠色智能高效開發利用技術體系。

能源系統數位化智能化技術方面，提出聚焦新一代信息技術和能源融合發展，開展能源領域數位化、智慧化共性關鍵技術研究，推動煤炭、油氣、電廠、電網等傳統行業與數位化、智慧化技術深度融合。