恒大海花島39棟樓違建 遭大陸官方沒收了

去年底因涉嫌違建，被海南省儋州市政府限期10日內拆除的恒大海花島項目39棟樓，在經恒大申請行政複議後，近日出現解套辦法，但下場恐是被官方沒收。據海南日報3日報導，複議機關已就海花島39棟樓行政復議案，做出「變更原拆除為沒收」的決定。

報導指出，儋州市有關部門負責人表示，在做出變更原拆除為沒收的決定後，將依法依規保護好有關各方合法權益。在此之前，當地部門已經對涉及該開發案的張琦、林東等8名責任人員予以問責處理，對其他相關責任人員也將進一步調查處理。

2021年12月30日，海南省儋州市綜合行政執法局發布的《行政處罰（限期拆除）決定書》指出，海花島2號島的39棟建築違法取得的規劃許可證已被撤銷，限期10日內自行拆除。

負責該開發案的儋州信恆旅遊開發，隸屬於恒大童世界，為中國恒大旗下項目。中國恒大曾公告指出，經過6年多建設，海花島項目已累計投入約人民幣810億元，擁有6萬多戶業主（大陸用語，指房地產業權的持有人）。

為降低損失，儋州市政府相關負責人指出，恒大於1月4日申請了行政復議。