美國工作小組飛抵大陸 參加東航失事調查
中國東方航空MU5735客機3月21日從雲南昆明飛往廣東廣州途中，在廣西境內墜毀，目前事故原因的調查仍在持續，而4月2日晚間有消息傳出美國國家運輸安全委員會（NTSB）派出一共七人的工作小組抵達中國大陸協助調查。
根據中國民航網報導，由NTSB授權代表及技術顧問一行七人組成的工作小組已經抵達中國大陸，參與飛行事故調查。而此次美方人員前往中國大陸參加調查，係根據國際民用航空公約（芝加哥公約），美國作為國際民航組織（ICAO）成員國和波音737-800飛機的設計製造國，可以參與事故調查，並從飛機設計製造的角度，為大陸調查分析事故原因提供技術支援。
報導指出，事故發生當日，大陸民航局依據相關程序向ICAO和NTSB通報事故情況，NTSB表示希望參與此次事故調查工作提供技術支持，期間雙方一直就美方人員前往大陸的具體安排保持密切溝通。
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