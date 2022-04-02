快訊

北市再公布2個案確診足跡 去過兄弟飯店、SOGO天母店

美國工作小組飛抵大陸 參加東航失事調查

聯合報 / 記者廖士鋒／即時報導
美國工作小組已抵達大陸，針對東航事故協助進行調查。（圖／取自航空愛好者網站）
美國工作小組已抵達大陸，針對東航事故協助進行調查。（圖／取自航空愛好者網站）

中國東方航空MU5735客機3月21日從雲南昆明飛往廣東廣州途中，在廣西境內墜毀，目前事故原因的調查仍在持續，而4月2日晚間有消息傳出美國國家運輸安全委員會（NTSB）派出一共七人的工作小組抵達中國大陸協助調查。

根據中國民航網報導，由NTSB授權代表及技術顧問一行七人組成的工作小組已經抵達中國大陸，參與飛行事故調查。而此次美方人員前往中國大陸參加調查，係根據國際民用航空公約（芝加哥公約），美國作為國際民航組織（ICAO）成員國和波音737-800飛機的設計製造國，可以參與事故調查，並從飛機設計製造的角度，為大陸調查分析事故原因提供技術支援。

報導指出，事故發生當日，大陸民航局依據相關程序向ICAO和NTSB通報事故情況，NTSB表示希望參與此次事故調查工作提供技術支持，期間雙方一直就美方人員前往大陸的具體安排保持密切溝通。

延伸閱讀

美實驗室協助下載 東航失事客機座艙記錄器數據

空缺一年多 美國新任駐北京大使伯恩斯正式就職

東航空難 保險公司已向家屬支付14筆、約6,400萬元賠償

章子怡悼念東航墜機事故用錯詞遭炮轟 網友：文化水準真堪憂

相關新聞

阿里巴巴人事更動 蔣凡卸任淘寶、天貓董事長

阿里巴巴集團意外迎來人事更動。據陸媒澎湃新聞報導，蔣凡退出浙江淘寶網路有限公司、浙江天貓網路有限公司等兩家公司的法定代表...

孟晚舟任輪值董事長 華為宣布員工人均分紅205萬

根據華為官網最新消息，華為創辦人任正非之女孟晚舟已出任華為輪值董事長。上海《澎湃新聞》報導，華為2日提交上海清算所的公告...

解樓市困局 衢州、秦皇島等地取消住房限購限售措施

為破解樓市低迷困境，大陸多地政府取消住房限購限售措施。浙江衢州市房地產市場持續健康發展協調小組辦公室於1日發布《關於促進...

王毅晤泰國外長：加快推進中泰鐵路建設、貫通泛亞鐵路

大陸外交部長王毅4月2日在安徽屯溪與泰國副總理兼外交部長敦會晤，針對中泰合作前景，王毅指出要加快推進中泰鐵路建設、助力泛...

美國工作小組飛抵大陸 參加東航失事調查

中國東方航空MU5735客機3月21日從雲南昆明飛往廣東廣州途中，在廣西境內墜毀，目前事故原因的調查仍在持續，而4月2日...

數位人民幣試點擴大 增加天津、廣州及承辦亞運等城市

大陸數位人民幣試點地區再擴大。中國人民銀行（大陸央行）近日指出，在現有基礎上增加天津市、重慶市、廣州市、福州市、廈門市，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。