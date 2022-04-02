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數位人民幣試點擴大 增加天津、廣州及承辦亞運等城市

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸央行指出，增加天津市、重慶市、廣州市、福州市、廈門市，以及浙江省承辦亞運會的6個城市做為數位人民幣試點地區。（圖／取自新華社）
大陸央行指出，增加天津市、重慶市、廣州市、福州市、廈門市，以及浙江省承辦亞運會的6個城市做為數位人民幣試點地區。（圖／取自新華社）

大陸數位人民幣試點地區再擴大。中國人民銀行（大陸央行）近日指出，在現有基礎上增加天津市、重慶市、廣州市、福州市、廈門市，以及浙江省承辦亞運會的6個城市做為試點地區，北京市和河北省張家口市也在北京冬奧會、冬季帕拉林匹克運動會（冬殘奧會）場景試點結束後轉為試點地區。

據大陸央行網站消息指出，大陸央行3月31日召開數位人民幣研發試點工作座談會，行長易綱、副行長范一飛出席會議並講話。

會議指出，目前，數位人民幣已在批發零售、餐飲文旅、政務繳費等領域形成一批涵蓋線上線下、可複製與推廣的應用模式。2022北京冬奧會、冬殘奧會場景等重大試點項目圓滿成功，參與試點的用戶、商戶、交易規模穩步增長，市場反響良好。

據了解，數位人民幣之前已在深圳、蘇州、雄安、成都、北京、張家口、上海、海南、長沙、西安、青島、大連等地開展了多輪試點。

大陸自媒體「WEMONEY研究室」報導，對此，業界人士認為，基於滿足大陸國內零售支付需求的定位，隨著試點進入覆蓋更多地區、更廣泛族群的「第三階段」，數位人民幣將更加強調對百姓生活的深入滲透，以及對民生消費的有效拉動。在這個新階段，互聯網平台消費場景的入口引導、觸達用戶的價值將突顯，數位人民幣與互聯網融合發展的態勢也將更顯著，擁有豐富消費場景的互聯網平台有望在助推數位人民幣普及推廣、拉動各類民生消費需求中發揮更重要的作用。

數位人民幣 北京冬奧 大陸央行

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