解圍中概股 陸證監會公布境外上市監管新規定

在美國上市的中概股是否面臨下市危機，近期成為不少投資人關注的焦點，為了履行大陸金融委「繼續支持各類符合條件的企業赴境外上市」的政策，近日大陸證監會、財政部、國家保密局、國家檔案局等四個單位聯合修訂相關規定，並於4月2日發布「關於加強境內企業境外發行證券和上市相關保密和檔案管理工作的規定（徵求意見稿）」。

大陸證監會官網指出，此次修正「規定」，主要是針對境外上市涉及的相關保密和檔案管理工作提供更加清晰的指引，證監會也表示，堅定支持企業根據自身意願自主選擇上市地。

在保密跟檔案管理工作上，大陸證監會提到，實踐上企業向有關證券公司、證券服務機構提供包含涉密或敏感資訊的文件、資料應屬極少數情況。如因審計工作需要確有必要提供的，「規定」重申企業須按照相關法律法規履行必要的審批或備案程序，並要求企業保留履行程序和提供資訊的相關紀錄並向仲介機構提供書面說明，不會給企業帶來過高的合規成本。

而頗受關注的跨境監管問題，此次「規定」修訂，刪除了原版關於「現場檢查應以我國監管機構為主進行，或者依賴我國監管機構的檢查結果」的表述，證監會指出，這體現了中國大陸監管部門對跨境審計監管合作一貫的開放態度，也符合相關國際慣行做法，將為安全、高效開展包括聯合檢查在內的跨境監管合作提供制度保障。