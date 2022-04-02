快訊

俄保衛盧布戰果豐碩 專家曝怪異之處

解圍中概股 陸證監會公布境外上市監管新規定

聯合報 / 記者廖士鋒／即時報導
大陸證監會4月2日發布新規定，對境外上市企業的保密與監管政策措施有所調整。（圖／取自新浪微博）
大陸證監會4月2日發布新規定，對境外上市企業的保密與監管政策措施有所調整。（圖／取自新浪微博）

美國上市的中概股是否面臨下市危機，近期成為不少投資人關注的焦點，為了履行大陸金融委「繼續支持各類符合條件的企業赴境外上市」的政策，近日大陸證監會、財政部、國家保密局、國家檔案局等四個單位聯合修訂相關規定，並於4月2日發布「關於加強境內企業境外發行證券和上市相關保密和檔案管理工作的規定（徵求意見稿）」。

大陸證監會官網指出，此次修正「規定」，主要是針對境外上市涉及的相關保密和檔案管理工作提供更加清晰的指引，證監會也表示，堅定支持企業根據自身意願自主選擇上市地。

在保密跟檔案管理工作上，大陸證監會提到，實踐上企業向有關證券公司、證券服務機構提供包含涉密或敏感資訊的文件、資料應屬極少數情況。如因審計工作需要確有必要提供的，「規定」重申企業須按照相關法律法規履行必要的審批或備案程序，並要求企業保留履行程序和提供資訊的相關紀錄並向仲介機構提供書面說明，不會給企業帶來過高的合規成本。

而頗受關注的跨境監管問題，此次「規定」修訂，刪除了原版關於「現場檢查應以我國監管機構為主進行，或者依賴我國監管機構的檢查結果」的表述，證監會指出，這體現了中國大陸監管部門對跨境審計監管合作一貫的開放態度，也符合相關國際慣行做法，將為安全、高效開展包括聯合檢查在內的跨境監管合作提供制度保障。

美國

延伸閱讀

聯詠千萬分紅薪資條曝光 疑處長老婆閨密夫外流 害他下場慘

6.7萬人通過個人申請一階 過篩比例83.12%近七年最高

促轉會強徵蔣中正檔案 藍：用公權力侵犯人民團體文件

國民黨爭80筆蔣中正「總裁批簽」不歸檔 法官判敗訴

相關新聞

孟晚舟任輪值董事長 華為宣布員工人均分紅205萬

根據華為官網最新消息，華為創辦人任正非之女孟晚舟已出任華為輪值董事長。上海《澎湃新聞》報導，華為2日提交上海清算所的公告...

數位人民幣試點擴大 增加天津、廣州及承辦亞運等城市

大陸數位人民幣試點地區再擴大。中國人民銀行（大陸央行）近日指出，在現有基礎上增加天津市、重慶市、廣州市、福州市、廈門市，...

解圍中概股 陸證監會公布境外上市監管新規定

在美國上市的中概股是否面臨下市危機，近期成為不少投資人關注的焦點，為了履行大陸金融委「繼續支持各類符合條件的企業赴境外上...

阿里巴巴人事更動 蔣凡卸任淘寶、天貓董事長

阿里巴巴集團意外迎來人事更動。據陸媒澎湃新聞報導，蔣凡退出浙江淘寶網路有限公司、浙江天貓網路有限公司等兩家公司的法定代表...

元宇宙夯 陸王老吉、海底撈等快消企業搶進軍

元宇宙已成為下一個互聯網風口，吸引越來越多玩家的加入，看似與元宇宙「不搭」的大陸消費類企業也開始摩拳擦掌。廣藥王老吉日前...

製造業大缺口！工廠搶人漲薪、包機接送、還包介紹對象

製造業用工荒由來已久，近來工廠搶人大戰變得越來越卷，漲薪、改善環境、辦相親會，廣東一家公司推出「媽媽崗」員工實行彈性工作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。