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阿里巴巴人事更動 蔣凡卸任淘寶、天貓董事長
阿里巴巴集團意外迎來人事更動。據陸媒澎湃新聞報導，蔣凡退出浙江淘寶網路有限公司、浙江天貓網路有限公司等兩家公司的法定代表人、董事長兼總經理職務。蔣凡當前已無法定代表人職務，關聯企業共7家，其中3家已註銷，間接持股企業達118家。
天眼查資料顯示，蔣凡在淘寶公司的所有職務由王明強接替，天貓公司法定代表人及董事長職務則由楊光接替。此外，蔣凡還於3月31日卸任阿里巴巴迅犀（杭州）數字科技有限公司法定代表人、董事長職務，汪海接任法定代表人並擔任執行董事。
去年12月，阿里巴巴董事會主席兼執行長張勇發出內部信宣布阿里升級「多元化治理體系」，任命戴珊和蔣凡分別負責新設立的「中國數位商業」和「海外數位商業」兩大板塊。當時提及，蔣凡作為集團總裁，代表阿里巴巴集團分管全球速賣通和國際貿易（ICBU） 兩個海外業務，以及Lazada等面向海外市場的多家子公司，共同形成「海外數位商業板塊」。
蔣凡出生1985年，曾是阿里巴巴高層中最年輕的管理者之一，2006年畢業於復旦大學計算機系，並在同一年加入谷歌中國，參與Google地圖、搜索質量、內容廣告的研發。2010年4月，蔣凡創辦移動開發者服務平台「友盟」。2013年，阿里巴巴以8,000萬美元收購友盟，蔣凡進入阿里巴巴工作。
2017年7月，阿里巴巴宣布成立「五新執行委員會」，蔣凡位列其中，同年12月出任淘寶總裁。2019年3月，蔣凡兼任天貓總裁，2019年4月，任天貓法定代表人以及董事長兼總經理；2019年6月，蔣凡被列入阿里合夥人，2020年4月，因個人與家庭問題處理不當，引發嚴重輿論危機，形象一落千丈，因此從阿里合夥人除名。
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