元宇宙夯 陸王老吉、海底撈等快消企業搶進軍

元宇宙已成為下一個互聯網風口，吸引越來越多玩家的加入，看似與元宇宙「不搭」的大陸消費類企業也開始摩拳擦掌。廣藥王老吉日前正式與Highstreet World簽約，宣布將在Highstreet World元宇宙上置地，開建吉文化基地。無獨有偶，海底撈、蜜雪冰城，以及美妝品牌自然堂也相繼發力元宇宙。

21世紀經濟報導指出，廣州王老吉大健康產業有限公司總經理翁少全表示，元宇宙是一個新的概念，「目前我們是按著我們的理解，先去嘗試接觸和擁抱。」

2月28日，王老吉進行了元宇宙「吉空間」的啟動儀式，計畫以元宇宙相關技術應用，為消費者帶來新的消費場景體驗。而在這之前，一條主題為「王老吉申請元宇宙商標」的消息引發大陸網友熱議。

翁少全說，數位化是未來大陸國家戰略的發展方向，王老吉申請元宇宙商標及發布「吉空間」，主要還是對未來業務發展的布局。他指出，布局元宇宙一方面是促進銷售，另一方面是未來型態發展的需要。

事實上，嘗試進軍元宇宙的王老吉只是眾多大陸快消品牌的一個縮影。隨著元宇宙成為當下炙手可熱的風口，大陸消費品牌積極試水。天風證券指出，元宇宙概念自去年火爆後，早就與消費碰撞出火花，或者說元宇宙中的新消費早已成為趨勢。

3月30日，海底撈在會員商城和天貓官方旗艦店預售「陪吃小嗨-茄茄星公仔系列」盲盒，並在天貓官方旗艦店限量贈送1920個數位藝術藏品。上午10點預售開始，附贈數位藏品的限量盲盒瞬間售罄，一名沒搶到附贈數位藏品的大陸消費者心有不甘地說：「我早早就打開預售頁面盯著，沒想到還是手慢被秒殺了，還好實體盲盒還有貨。」

而主打大陸下沉市場（指三、四線以下城市的市場）的手搖飲品牌蜜雪冰城也在去年相繼註冊了一系列元宇宙商標，據天眼查顯示，蜜雪冰城註冊的商標有「蜜雪元宇宙」、「雪王元宇宙」、「MIXUEMETA」、「SNOWKINGMETA」等。

對此，有業界人士認為，消費品牌進軍元宇宙，本質仍是「新瓶裝舊酒」，眾多消費品牌註冊元宇宙商標多是為製造熱點提高品牌知名度，以增加產品銷量。同時，大部分消費品牌公司缺乏IT、智慧硬體團隊及黑科技技術專利，其實依舊是利用NFT、虛擬IP和虛擬偶像等進行行銷。