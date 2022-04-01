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陸造車新勢力公布成績單 小鵬3月交車量奪冠

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
理想、蔚來、小鵬1日先後公布了今年3月的交車數據，小鵬汽車奪下交付量冠軍寶座。（圖／取自新浪網）
理想、蔚來、小鵬1日先後公布了今年3月的交車數據，小鵬汽車奪下交付量冠軍寶座。（圖／取自新浪網）

大陸造車新勢力交出今年第一季銷量成績單。理想汽車、蔚來汽車、小鵬汽車1日先後公布了今年3月的交車數據，小鵬汽車以1.54萬輛交付量拔得頭籌，理想汽車以1.1萬輛交付量位居第二，蔚來汽車交付9985輛位居末位，這已是蔚來連續第六個月交付量落後於小鵬和理想兩車企。

澎湃新聞報導，具體來看，小鵬汽車3月共交付1.54萬輛，年增202%；第一季累計交付量為3.46萬輛，為去年同期的2.6倍；歷史累計交付量超過17萬輛。今年第一季已是小鵬汽車連續三季奪得「蔚小理」交付冠軍寶座。

理想汽車3月共交付1.1萬輛理想ONE，年增125.2%；第一季累計交付3.17萬輛，年增152.1%；歷史累計交付量為15.58萬輛。

蔚來汽車3月共交付9985輛，年增37.6%；第一季累計交付2.58萬輛，年增28.5%；歷史累計交付量為19.28萬輛。

據三家大陸車企之前發布的財報顯示，理想、蔚來、小鵬對今年第一季的交付目標分別為3萬至3.2萬輛、2.5萬至2.6萬輛、3.35萬至3.4萬輛，由此來看，「蔚小理」均已完成預期目標。

就歷史累計交付量來看，蔚來仍以較大優勢保持領先，但近幾個月來，小鵬和理想正在逐漸縮小這個差距。

在接下來的第二、第三季，「蔚小理」三家企業將迎來比較密集的新車發布。理想汽車將於4月16日發布旗艦SUV（運動型休旅車）理想L9；蔚來汽車已於3月28日開啟旗艦轎車ET7的交付，並將於5月下旬發布2022款的ES8、ES6、EC6以及其對標BMW X5L的大五人座SUV ES7；小鵬首款大型SUV G9將於第三季上市，新車型的逐步上市和交付，可能將再度改變「蔚小理」的銷量格局。

值得注意的是，在銷量方面，造車新勢力第二陣營的車企也在迎頭趕上。哪吒汽車3月共交付1.2萬輛汽車；零跑汽車3月共計交付1.01萬輛，首度跨過了月銷萬輛的門檻。

蔚來汽車 休旅車 BMW

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