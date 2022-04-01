陸商務部：積極鼓勵跨國車企來陸投資

大陸官方持續在汽車製造領域加快對外資開放。據陸商務部官網消息，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文31日在北京主持召開汽車產業鏈外資企業座談會表示，希望跨國車企抓住機遇，進一步擴大在華投資。17家外資汽車整車及零組件製造企業和有關汽車工業協會代表參加會議。

王受文表示，大陸官方高度重視製造業利用外資。汽車產業是大陸製造業領域利用外資的重要部分。近年來，大陸不斷擴大汽車領域市場准入，積極鼓勵跨國車企來華投資，持續優化汽車產業相關政策，加大服務保障工作力度，努力為外資車企在華發展壯大創造良好營商環境。

王受文指出，大陸在加快實現創新發展和綠色發展的過程中，為跨國車企實現自身科技轉型和電動化戰略提供了廣闊發展空間。他希望跨國車企抓住機遇，進一步擴大在華投資，完善產業鏈供應鏈布局。

他也提到，商務部下一步將會同相關部門和地方，繼續與外資企業加強交流，及時解決困難問題，為外資企業提供更好服務保障。

今年1月，商務部外國投資管理司司長陳春江便透露，將落實好2021年版全國和自貿試驗區外資准入負面清單，確保汽車製造等領域開放舉措落地見效，吸引更多跨國公司投資。