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泰鬭微電子勝訴 廣州法院判令u-blox立即停止侵權並最高額賠償
集微網消息，日前，廣州知識產權法院就泰鬭微電子科技有限公司對瑞士優北羅股份有限公司（u-blox AG）提起的侵犯發明專利權訴訟一案，作出了u-blox立即停止侵犯泰鬭微電子發明專利權的判決。
根據裁判文書，法院認定u-blox的NEO-M8M等多款產品皆涉侵權，u-blox必須停止銷售、許諾銷售侵犯泰鬭微電子發明專利權的產品的行為；法院綜合考慮u-blox的侵權行為性質和情節等因素，依《中華人民共和國專利法》的規定，判決u-blox頂額賠償。
據媒體此前報導，u-blox曾於2019年在杭州市中級人民法院對泰鬭微電子提起專利侵權訴訟和軟體著作權侵權訴訟，聲稱泰鬭侵犯其持有的專利號為：201010168433.X（2010專利）的專利權。
泰鬭微電子隨即在國家知識產權局針對該2010專利進行無效宣告請求，並在廣州知識產權法院、廣州市黃埔區人民法院先後提起專利侵權訴訟和著作權侵權訴訟，起訴U- blox侵犯其專利號為201210182849.6（專利2012）的專利權。
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