金融時報：華為在俄羅斯面臨兩難境遇？

集微網消息，據《金融時報》3月31日報導，2014年，俄羅斯總統普京曾求助華為在克裡米亞地區重建和升級該地區的通信基礎設施。歐洲國際政治經濟中心的電信專家Hosuk Lee-Makiyama表示，在克裡米亞，俄羅斯「在高度軍事化的地區摒棄了西方電信設備商，並用華為和中興通訊取而代之」。他認為，如果諾基亞和愛立信真的完全退出俄羅斯，莫斯科將「比以往任何時候都更需要中國公司，尤其是華為」。

盡管手機出貨量最初暴跌，但據俄羅斯最大移動運營商 MTS的分析師稱，華為在俄羅斯的手機銷量在 3月的前兩周增長了300%，而其他中國品牌Oppo和Vivo的銷量也實現了三位數的增長。

華為在俄羅斯有四個研究中心，正在招聘數十名工程師，其中包括新西伯利亞的機器學習科學家、聖彼得堡的語音辨識研究人員和下諾夫哥羅德的大數據分析師。華為還在莫斯科增加了新的銷售和業務發展機會。但專家表示，如果華為和小米等中國科技公司繼續曏俄羅斯運送手機和電信設備，它們就有違反製裁的風險。

華為消費者業務（紅色曲線）近年來遭受重創。數據來源／金融時報

《金融時報》表示，華為可能會受到華盛頓的更多製裁——就如同當年特朗普發起對中興通訊的製裁一樣。前商務部官員、凱文·沃爾夫 (Kevin Wolf) 說：「華為和其他中國手機製造商不可能合法地向俄羅斯出口，理論上，華為有可能在沒有美國製造的設備和軟件等的情況下造出手機或基站，但很難相信他們能夠不依賴美國技術製造的芯片。」

自從川普政府實施的製裁措施切斷了華為獲得芯片的渠道後，華為一直在努力擺脫美國半導體供應鏈的影響。該公司輪值主席郭平周一告訴記者，華為正在努力重新設計產品，以繞過美國供應鏈，從成熟製程的芯片中獲得同等性能。

華為周一表示，製裁對華為智能手機業務的破壞最大，導致其去年的消費者業務收入萎縮了50%。華為去年的總收入同比下降 29%至 6368億元人民幣（約合1000 億美元），但其電信和企業業務線的銷售額基本持平。

華為CFO孟晚舟表示：「華為團隊在過去幾年一直承受著很大的壓力，這讓我們更加團結，也讓我們的戰略更加清晰。」

蘋果和三星撤出俄羅斯，且愛立信和諾基亞暫停在俄羅斯的業務，給寬頻和移動網絡基礎設施的電信設備供應留下了一個缺口，這些基礎設施需要維護和升級。二十多年前，俄羅斯是華為首次涉足國外市場的目的地之一，美國對俄製裁加深了雙方的關系。

與2014年一樣，俄羅斯需要一家技術過硬的公司來提供新的防製裁國家支付系統Mir的硬件支持。分析師表示，華為已經贏得了在俄羅斯推出4G和5G網絡的大部分合約。

市場研究公司Dell'Oro的數據顯示，華為和中國同行中興通訊佔據著俄羅斯無線網絡設備市場約40%至60%的份額，其餘大部分為諾基亞和愛立信。華為的市場機會還可能涉足俄羅斯的其他防製裁項目，包括在失去谷歌移動服務訪問權限後為其手機開發的鴻矇操作系統。俄羅斯手機製造商 BQ 的首席執行官弗拉基米爾·普紥諾夫 (Vladimir Puzanov) 上周告訴俄羅斯媒體，該公司正在考慮在新設備上安裝 Harmony OS。

科技諮詢公司Strategy Analytics駐北京的分析師楊光接受《金融時報》採訪時說：「華為在俄羅斯市場佔有巨大份額 ，而現在的製裁已經像是200磅的重物壓在他們頭上，那再增加20磅有什麽可怕的？不過，華為作為一個商業實體，他們可能會暫時觀望。」

美國商務部出口官員馬脩·博爾曼（Matthew Borman）周二威脇中國公司如果繞過俄羅斯製裁，也會遭遇嚴厲製裁。博爾曼表示，華盛頓已授予大量出口許可証，允許外國供應商繼續向華為銷售產品，但這些許可証可能會被撤銷。郭平表示，該公司正在「仔細評估」新的製裁措施。（校對/Aaron）