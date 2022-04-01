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中芯去年淨利首度破人民幣百億 但流失577位研發人員

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
中芯國際去年一年就流失近600名研發人員。歐新社
中芯國際去年一年就流失近600名研發人員。歐新社

大陸本土晶圓代工龍頭—中芯國際去年業績表現亮眼，年營收人民幣356.31億元，增長29.7%；淨利人民幣107.33億元，不僅首度突破人民幣百億元大關，年比更大增147.7%。但大陸網路媒體《觀察者網》檢視中芯財報卻發現，光2021年，該公司研發人員就流失近600人。

觀察者網指出，半導體是資金和技術密集行業，人才的作用甚至大於資金。華為創辦人任正非就曾說過，「芯片行業光砸錢不行，得砸數學家、物理學家、化學家」。但近兩年，中芯國際似乎越來越難留住人才。

財報顯示，最近三個自然年度末，中芯國際的研發人員數量分別為2,530人、2,335人和1,758人，占員工總數的比例分比為16.0%、13.5%和9.9%。與此同時，中芯國際近三年研發投入占營收的比例分別為21.5%、17.0%和11.6%。

中芯國際在2021年財報中提到，本期研發人員數量較上期減少，主要是因2021年上半年部分研究相關人員轉入生產運營崗位，以及出售子公司SJSemiconductor Corporation影響所致。但觀察者網認為，這似乎並非中芯國際近幾年人才流失的全部原因。

從2018年至2020年的《企業社會責任報告》來看，中芯國際的整體員工流失率分別為22.0%、17.5%和17.0%，台積電同期員工離職率則分別為4.5%、4.9%和5.3%。

報導稱，研發人員一年比一年少，研發投入強度一年比一年低，這對處於中美科技競爭「風口浪尖」的中芯國際來說，並不是好消息。

此外，2021年財報披露，中芯國際研發人員平均薪酬為人民幣41.2萬元（約新台幣180萬元），年比增長13.8%。觀察者網指出，中芯國際研發人員的薪酬、薪資成長率也不如台積電，或許也是中芯國際員工流失率高於台積電的原因之一。

目前中芯國際主要的工廠都位於生活成本較高的上海、北京、深圳等一線城市。曾有匿名中芯國際員工在社交媒體抱怨，薪水無法支撐起在一線城市買房，而且「錢少事多」，「收入與工作難度不成比例」，這也是促使部分員工離職的原因。

但一位不願具名的半導體行業人士告訴觀察者網，薪水只是中芯國際人才流失的原因之一，更大的原因可能是公司治理、企業文化方面的問題。如果無法妥善解決人才流失問題，中芯國際進一步擴充產能的計劃或將受到影響。

中芯 台積電

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