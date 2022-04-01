疫情擾亂 3月財新中國製造業PMI降至一年新低48.1

3月新冠疫情在大陸多地蔓延，防疫措施進一步收緊，對製造業生產經營造成衝擊。1日發布的3月財新中國製造業採購經理指數（PMI）為48.1，較上月回落2.3個百分點，降至2020年3月以來最低水準。

這一走勢與大陸國家統計局製造業PMI一致。國家統計局公布的3月製造業PMI為49.5，較2月回落0.7個百分點，為近五個月來首次跌至收縮區間。

財新智庫資深經濟學家王喆表示，製造業，供應和需求都出現了萎縮。今年3月，新冠肺炎疫情在大陸多個地區爆發，擾亂了製造業供應鏈，影響了生產。市場需求減弱，尤其是消費品需求。

他進一步指出，3月產出和新訂單總額都處於2020年2月以來的最低水準。海外需求急劇下降，全球交通狀況惡化，使得3月新出口訂單指數達到22個月來的最低水準。

從財新中國製造業PMI各分項指數看，製造業供給和需求全面收縮。3月生產指數和新訂單指數均為2020年3月以來最低，反映3月以來全大陸多地爆發的局部疫情，使得製造業供應鏈受阻，生產秩序受到影響，整體需求尤其是消費品需求較為疲弱。

海外需求也大幅下降，加上運輸條件惡化，拖累3月出口新訂單指數在收縮區間進一步下降，為22個月來新低。調查樣本企業表示，疫情、運輸交貨難、市況因俄烏局勢而更加不穩，導致銷售受挫。

俄烏衝突以及後續制裁措施，對相關供應鏈也造成破壞，大幅推升大宗商品價格。3月製造業企業購進價格指數和出廠價格指數雙雙升至五個月來高點，兩個指數連續三個月在擴張區間攀升，顯示通膨壓力持續加大。

能源和金屬價格上漲尤其明顯，並對下游價格有所傳導。3月製造商上調產品售價，整體加價幅度可觀，為2021年10月後最大。

製造業企業家對未來一年生產前景的信心有所減弱，3月生產經營預期指數低於長期均值逾2個百分點。

廠商提及的一系列不利因素中，最突出的是疫情導致的不確定性、俄烏局勢以及成本激增。樂觀因素普遍是公司計畫擴張，以及全球經濟狀況預期隨疫情消退而好轉。