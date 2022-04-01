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「一帶一路」沿線國家 中企對外投資首選區

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國貿促會研究院31日發布的報告顯示，「一帶一路」沿線國家成為中國大陸企業對外投資優選區域，北美次之，歐洲居第三。

中新社報導，根據「中國企業對外投資現狀及意向調查報告」（2021年版），在對外投資時，79.5%的受訪中國大陸企業優先選擇「一帶一路」沿線國家，25.5%的企業選擇北美，20.4%的企業選擇歐洲，21.8%的企業選擇非洲，19.2%的企業選擇南美。值得注意的是，超三成的企業對「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）國家投資發展前景較為樂觀。

分環節看，對外投資加工製造的中企占比最多，超過四成；其次為投資銷售或營銷，占比為32.9%；投資研發設計的企業占比為11.1%。

報告稱，57%的受訪大陸企業表示將維持現狀，22.8%的企業表示將擴大對外投資，25.6%表示將減少對外投資。若減少對外投資，近六成企業表示將轉向大陸國內。只有18.6%的企業對後疫情時期對外投資前景持樂觀態度。66.5%持一般態度，14.9%持悲觀態度。對外投資意願增加的企業占比僅有11.1%，半數以上企業對外投資意願降低。

報告指出，疫情持續仍是企業面臨的最大風險，國外投資安全審查和種種限制也對企業已有或計畫投資產生負面影響。

疫情 一帶一路

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