2021陸醫療服務 交易逾千億

國際會計師事務所普華永道31日發布的一份報告指出，2021年中國大陸醫療服務交易規模超過千億元（人民幣，下同），達到六年以來的最高位。

中新社報導，報告指2016年至2021年，中國大陸醫療健康服務行業交易總額累計超過3000億元，交易數量超過1500筆。其中2021年總體披露交易規模突破1000億元，披露交易金額較2020年增長85%；交易數量達458筆，較2020年接近翻倍。

報告顯示，中國大陸醫療服務行業平均披露交易規模連續三年持續增長。全年10億元以上的大型交易共計28筆，較2020年增加17筆，交易金額同比增加52%至648億元。

報告指出，醫療健康行業規模快速增長，得益於中國大陸醫療健康市場供給和需求的雙雙提升。從供給端看，2016年至2021年中國大陸醫療衛生機構數量由98.3萬個增長至103.3萬個，醫療機構數量穩定增長。

同時，人口結構老齡化、慢病人口占比增長、居民健康意識水平提升等因素又推動醫療健康基本需求增長。從區域來看，長三角、大灣區和北京一直以來為交易活躍地區，北京、上海、廣東省和浙江省年度交易金額破百億元，貢獻近70%的交易金額和65%的交易數量。

普華永道中國大陸及香港地區併購交易服務主管合夥人錢立強表示，2021年中國大陸推出「關於推動公立醫院高質量發展的意見」，構建醫療機構區域化發展的新體系。隨著多項具體實施方案成形並開始落地，醫療健康行業發展進入新局面。

報告認為，目前，中國大陸醫療大健康產業各細分賽道發展按相對成熟度由高到低排序依次為：醫院及診所、院外健康管理服務和數位醫療。