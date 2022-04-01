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第1季度企業家調查 原材料購進價 39.3%：上升

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國人民銀行大陸央行）30日公布2022年第一季度企業家問卷調查顯示，企業家原材料購進價格感受指數為67.1%，比上季下降3.5個百分點，比上年同期下降4.5個百分點。其中，39.3%的企業家認為本季原材料購進價格比上季「上升」，55.8%認為「持平」，5.0%認為「下降」。

中新社報導，這是大陸央行對大陸5000多戶工業企業調查後所呈現的結果。調查提到，企業家宏觀經濟熱度指數為35.7%，比上季下降1.6個百分點，比上年同期下降3.2個百分點。其中，30.6%的企業家認為宏觀經濟「偏冷」，67.4%認為「正常」，2.0%認為「偏熱」。

此外，經營景氣指數為53.3%，比上季下降3.5個百分點，比上年同期下降3.0個百分點。其中，21.4%的企業家認為本季企業經營狀況「較好」，63.9%認為「一般」，14.7%認為「較差」。

同天發布的2022年第一季度城鎮儲戶問卷調查顯示，14.5%的居民認為收入「增加」，比上季增加0.9個百分點，71.5%的居民認為收入「基本不變」，比上季減少1.1個百分點，14.1%的居民認為收入「減少」，比上季增加0.2個百分點。收入信心指數為50.0%，與上季基本持平。

針對銀行家的調查則顯示，銀行家宏觀經濟熱度指數為34.4%，比上季下降0.9個百分點。

大陸央行 中國人民銀行

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