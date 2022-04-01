北京餐飲業 小面積店面受青睞

最新研究報告顯示，小面積店面受青睞，連鎖飲品和休閒簡餐成為北京餐飲業態需求主力。

中新社報導，仲量聯行31日發布北京餐飲業態租售數據以及運營表現報告稱，疫情影響下，餐飲業態正經歷巨大的變革。就北京而言，整體零售行業在2021年出現較強復甦，但餐飲業態需求回暖稍顯緩慢。作為整體零售市場最主要的租賃需求來源，餐飲業態的表現影響各大購物中心的招商策略與布局。

北京2021年餐飲開業門店中，面積在200平方公尺以下門店數量占比超過84%，已成餐飲業態主力需求。其中，面積在100平方公尺以下的餐飲門店數量占比達40%，需求主要來源於咖啡及茶飲品類的擴張。咖啡及茶飲品牌客流大，外賣業務也有效提高門店銷售額。

與咖啡及茶飲類品牌類似，烘焙類品牌的運營模式同樣具小面積、高流水的特點。中式烘焙品牌於2021年上半年受到資本熱捧。

報告指出，2021年擴張速度快、門店數量多的咖啡及茶飲品類，其需求通常為小面積，租賃成本可控。同時，其運營模式可在租金成本較高的市場環境中實現合理運營利潤。咖啡及茶飲和烘焙類品類在資本的推動下成為疫情後復甦最快、表現最活躍的餐飲品類。

另外，面積在100-200平方公尺的餐飲開業門店數量占比達44%，主要需求來源為休閒簡餐類品牌。冰室、麵館等休閒簡餐類品牌會通過「降低成本」和「提升坪效」來實現合理利潤及提升經營效率。

休閒簡餐多為連鎖品牌，知名度較高且整體服務更加流程化和標準化，品質和服務都可得到有效保證。此類餐飲品牌成為北京市場正餐品類的租賃需求主力。

報告稱，在此背景下，以餐+酒為模式的「微醺類」餐飲品牌浮出水面，逐步向購物中心擴張。