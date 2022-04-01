大陸有望2027年實現「碳達峰」

中國工程院31日在北京發布重大諮詢項目成果「中國碳達峰碳中和戰略及路徑」提出，中國大陸二氧化碳排放有望於2027年前後實現達峰，峰值控制在122億噸左右。在此基礎上推動發展模式實現根本轉變，可在2060年前實現碳中和。

中新社報導，第六屆創新與新興產業發展國際會議（IEID）31日在北京、上海線上線下結合舉行。會上發布「中國碳達峰碳中和戰略及路徑」具體內容，主要包括八大戰略、七條路經和三項建議。

八大戰略為：節約優先戰略，提升全社會用能效率；能源安全戰略，做好化石能源兜底應急，妥善應對新能源供應不穩定，防範油氣以及關鍵礦物對外依存風險；非化石能源替代戰略，提高非化石能源比重；再電氣化戰略，大力提升重點部門電氣化水平；資源循環利用戰略，加快傳統產業升級改造和業務流程再造，實現資源多級循環利用；固碳戰略，堅持生態吸碳與人工用碳相結合，增強生態系統固碳能力，推進碳移除技術研發；數位化戰略，全面推動數字化降碳和碳管理；國際合作戰略，深化國際合作。

七條路徑包括：一是提升經濟發展質量效益，以產業結構優化升級為重要手段實現經濟發展與碳排放脫鈎；二是打造清潔低碳安全高效能源體系；三是加快構建以新能源為主體的新型電力系統；四是以電氣化和深度脫碳技術為支撐；五是通過高比例電氣化實現交通工具低碳轉型；六是以突破綠色建築關鍵技術為重點；七是做好實現碳中和「最後一公里」的碳移除托底技術保障。

三項建議是：一、保持戰略定力，做好統籌協調，在保障經濟社會有序運轉和能源資源供應安全前提下，有序推動實現碳達峰碳中和。二、強化科技創新，為實現碳達峰碳中和提供強大動力，尤其是必須以關鍵技術的重大突破支撐實現碳中和。三、建立完善制度和政策體系，確保碳達峰碳中和任務措施落地。