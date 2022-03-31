比亞迪半導體IPO二度告吹 財報過期遭中止

汽車巨頭比亞迪旗下比亞迪半導體，號稱大陸「車芯第一股」，今年初再次遞件申請A股深交所創業板上市，但據深交所31日公告，比亞迪半導體因IPO申請文件中，財務資料已過有效期，中止其發行上市審核。

公告指出，比亞迪半導體股份有限公司因IPO申請文件中記載的財務資料已過有效期，需要補充提交，根據《深圳證券交易所創業板股票發行上市審核規則》的相關規定，深交所中止其發行上市審核。

這是比亞迪半導體IPO案第二度遭到中止。去年8月，因聘請的發行人律師北京市天元律師事務所，被大陸證監會立案調查，導致公司IPO申請意外被深交所中止審核。

在全球汽車產業晶片短缺的背景下，大陸資本市場一直看好比亞迪力拱的「金孫」比亞迪半導體，該公司以車規級半導體為核心，佈局從晶片設計、晶圓製造、封裝與測試到系統及應用測試的全產業鏈垂直整合製造（IDM）模式。

比亞迪半導體自2019年起，先後進行過多輪融資，引述紅杉中國、中金資本、國投創新等投資機構。2020年引入韓國SK集團、聯想集團、中芯聚源、小米集團、北汽產投、上期產投等產業投資機構後，中金公司預估比亞迪半導體市值達人民幣約300億元。

按今年初的申請文件顯示，比亞迪半導體此次IPO，擬募資人民幣26.86億元，用於投建新型功率半導體晶片產業化及升級項目、功率半導體和智能控制器件研發及產業化項目以及補充流動資金。2019、2020年，比亞迪半導體在新能源車電機驅動器廠商中排名全球第二，在大陸本土廠商中排名居冠，市佔率達19%。