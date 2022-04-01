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電子業景氣旺 生產出口皆增

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸工業和信息化部3月31日發布數據顯示，2022年1至2月，中國大陸電子信息製造業生產保持兩位數增長；出口交貨值延續增長態勢；營業收入增速小幅下降；投資快速增長。

中新社報導，數據顯示，1-2月分，大陸全國規模以上電子信息製造業增加值同比（與上一年同期相比）增長12.7%，比2020和2021兩年平均增速高1.1個百分點；規模以上電子信息製造業實現營業收入20756億元人民幣，同比增長8.5%，比2020年和2021年兩年同期平均增速低6.8個百分點；電子信息製造業固定資產投資同比增長35.1%，比同期工業投資增速高15.3個百分點。

電子製造業出口交貨值同比增長11.4%，受去年高基數影響，較大陸全國工業總體低5.5個百分點，但是仍比2019年同期高出8.7個百分點。其中積體電路產品出口額漲幅明顯，按美元計算同比增長27.7%，遠高於工業產品平均水平。

中國信息通信研究院日前發布的2022年1-2月電子行業運行監測報告認為，2022年1-2月，電子製造業在製造業數位化轉型、智慧化升級和大陸全國「東數西算」工程推進實施背景下，持續保持較高景氣度，發揮了工業增長壓艙石作用。

報告也提醒，積體電路、電子計算機整機、微型電子計算機等重點產品產量大幅回落。2022年1-2月分，積體電路產量573億塊，同比下降1.2%，增速降至2019年6月以來的最低值。

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