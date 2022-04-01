廣州公告18塊住宅用地競標

廣州交易集團（廣州公共資源交易中心）31日披露，受廣州市規劃和自然資源局委託，廣州公共資源交易平台當日集中發布18宗住宅用地使用權掛牌出讓公告，起始總價為367.73億元（人民幣，下同）。

中新社報導，此次掛牌計畫於5月5日上午分兩批次集中網上限時競價。據瞭解，18宗其中海珠區2宗、荔灣區2宗、白雲區6宗、番禺區1宗、黃埔區1宗、南沙區3宗、花都區1宗、增城區2宗，掛牌出讓總用地面積為129.08萬平方公尺，計容建築總面積為276.45萬平方公尺，起始總價367.73億元。

本次住宅用地集中掛牌數量較2021年第三批增加6%，但掛牌起始總價下降15%；中心城區（海珠區、荔灣區、越秀區、白雲區、天河區、黃埔區）供地量增加，共有11宗占大頭。

廣州交易集團（廣州公共資源交易中心）表示，在落實「房住不炒」，堅持穩地價、穩房價、穩預期的「三穩」目標下，交易規則設置方面依然採取限「馬甲」、限地價、限溢價等措施。按照凸出重點、持續穩定原則，引導資源要素向重點區域、重點產業聚集，實現供需總量基本平衡、結構基本合理，促進市場穩健發展。