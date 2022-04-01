福州設14點 保障台胞權益

2021年底，一件歷時近廿年的台胞台企訴福州一高爾夫經營公司服務合同糾紛系列案，獲妥善化解。福州登雲高爾夫球場1993年起營業，2010年發出公告暫停營業至今，但未告知會員。球卡會員中有13名個人會員、17家企業會員，皆為福州市台胞投資企業協會會員。

中新社報導，2020年8月，7家企業會員向福州市晉安區人民法院提起訴訟。台企會員請求福州市台胞權益保障中心依託台胞權益保障法官工作室開展調解，最終雙方達成共識。

福州市台胞權益保障中心主任魏沛農近日受訪表示，自2013年至今，福州市共受理台胞台商訴求件948件，已100%辦結，妥善解決台灣知名人士高孔廉請求協調其祖屋拆遷補償確權問題事、富邦金控請求解決總部大樓限高及辦理手續事等一大批台胞權益糾紛案件。

為推動台胞權益保障工作有序、高效開展，福州持續建設「線上+線下」台胞權益保障服務平台，形成了由市到縣、有機耦合的「橫向聯動、縱向貫通」台胞權益保護網絡。

福州市中級人民法院與福州市台港澳辦聯合試點設立的「福州市台胞權益保障法官工作室」於2014年12月首創成立，成為下沉司法資源、前移訴調關口和維權服務對接的新平台。

福州市先後設立14個台胞權益保障法官工作室，形成了覆蓋全市的法官工作室網絡，並在福建省推廣實行。