生鮮電商 多店平台型利多

疫情當前，生鮮電商愈發成為大陸民眾喜愛的消費渠道。2020年中國大陸生鮮零售市場規模超5兆元（人民幣，下同），線上零售占比達14.6％。但在知名平台叮咚買菜、美團買菜等出現經營不善問題，中國大陸生鮮電商的發展前景受關注。

零售電商行業專家、百聯諮詢創始人莊帥接受「中國新聞周刊」採訪時表示，中國大陸的生鮮電商大致分為四種模式：前置倉、倉店一體、社區團購和多店平台。

莊帥表示，不同於倉店一體的經營品牌，如阿里的盒馬鮮生，依托線下自營門店可以打折處理滯銷食品，前置倉模式電商先行將產品放在只有冷鏈存儲功能的暗倉，無法精準推算庫存需求，「不僅面臨線下渠道的競爭，甚至面臨對外賣的競爭，導致運營情況變動較大」。

倉庫租金及折舊、配送員和倉庫員工的外包費用等都是最大成本項，使得毛利甚少。每日優鮮仍處虧損中，而叮咚買菜2021年的淨虧損額為64.3億元。

相較於前置倉模式，社區團購雖成本較低，但在供應鏈倉儲建設、激活用戶、維護團長等方面成本較高，削弱價格優勢，而其用戶又多為價格敏感型，熱中比價。社區團購模式是前一天下單，第二天自提，用戶體驗不如前置倉模式的送貨上門。

莊帥認為，四種模式中目前相對健康的是多店平台型，如京東到家。「這本質上是連接超市、便利店、菜場，平台需要承擔的成本其實就是配送成本。」

興盛優選總裁助理李浩認為，生鮮產品流通鏈路要經過一級級經銷商，環節不斷加價，需要「減少中間流通環節，既壓縮物流時間，也減少損耗，從而壓降成本做好品控」。「直採」是一種更為理想的模式。

「某些單品，生鮮平台會選擇產品標準化程度很高的合作夥伴，比如正大集團的雞肉，之後再合作推出自有品牌，尋找高客單價、高毛利、低損耗和存儲周期更長的產品。」莊帥說。