聯想控股2021年淨利潤年增48.8% 創近三年新高

在歷經「國有資產流失」爭議風波後，聯想控股去年財報收獲不俗成績。聯想控股於31日發布2021年業績報告，全年營收人民幣4,898.7億元，年增17.32%；淨利潤人民幣57.6億元，年增48.8%，收入和利潤均創近三年新高。但31日股價一度跳水跌幅達9%。

聯想控股為了建構支柱企業的長期目標，對業務進行梳理，確定了產業運營和產業孵化與投資兩大業務板塊。

其中，產業運營板塊為最主要的收入貢獻來源。該板塊實現營業收入人民幣4,860億元，歸屬於權益持有人淨利潤人民幣58.6億元，近3年營業收入的年復合增速達到11%，歸屬於聯想控股權益持有人淨利潤的年復合增速達到46%。目前該板塊收入貢獻佔比達到99%，資產貢獻佔比達到81%，歸屬於聯想控股權益持有人淨利潤貢獻佔兩大業務板塊的比重達到79%。

而在產業孵化與投資板塊則略顯遜色，該板塊實現收入人民幣38.8億元，年減21%；實現歸屬於聯想控股權益持有人淨利潤人民幣15.4億元，年減39%。

聯想控股表示，未來三年將達到年均研發投入人民幣200億元的目標，期許達到研發人員翻倍，增至不低於2.4萬人，目前相關工作正在穩步推進，2021年第4季已投入人民幣35億元，年增38%。

聯想控股同時指出，今年將加大力度，積極推動具備條件的企業上市，另一方面，要從有利於所投資的企業的長期發展角度出發，努力為其引進能夠提供更多資源支持的戰略型股東，推動相關重組使價值得以釋放，同時也為聯想控股回流資源。

聯想控股31日早盤股價走勢平穩，午間發佈業績報告後，股價直線跳水，跌幅一度近9%。截至收盤跌7.33%，每股報9.86港元。

聯想控股常與從事電腦製造的聯想集團混淆，但聯想控股為投資公司，2021年9月，入選「2021年中國民營企業500強」榜單，排名9位。今年初，因為學者司馬南質疑聯想控股2009年將29%的股權轉給泛海集團涉嫌「國有資產流失」一時聲明大噪，後聯想控股指稱並未有國有資產流失問題。