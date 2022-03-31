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南韓機構：中國崛起引發原材料供應風險 威脅韓半導體等產業

集微網 / 集微網

集微網消息，韓國銀行在近期報告中表示，俄烏沖突和中國崛起引發的原材料採購風險是目前韓國新成長產業的最大擔憂。這些行業包括下一代半導體、顯示器、電動汽車、充電電池、生物技術和醫療保健。

據BusinessKorea報導，該報告稱，“這些行業同時面臨新冠疫情導致的供應鏈脆弱性和原材料相關風險。”“韓國在半導體芯片、電動汽車電池、醫療器械等領域的原材料和中間產品仍然嚴重依賴進口，而且進口的國家也很少，比如中國。”

報告進一步指出，由於地緣政治等原因，全球供應鏈受挫可能會持續下去，原材料採購將成為一個日益嚴重的問題。上述提到的行業的企業可能會推動與全球價值鏈相關的海外生產，可能會給韓國國內生產、投資和出口帶來不利影響。

“中國和其他國家已經在縮小差距，韓國公司在該行業的存在感可能會減弱。”“目前韓國和中國在半導體行業的差距為五年，在顯示器行業的差距為兩年，在電動汽車電池行業的差距為三年左右，在汽車行業的差距不到一年。”

半導體 電動汽車

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