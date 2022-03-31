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萬科董事長：陸房市穩定政策有利萬科「企穩回升」

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
萬科董事會主席郁亮。圖取自樂居新聞網
萬科董事會主席郁亮。圖取自樂居新聞網

今年2月萬科董事會主席郁亮在內部談話提到樓市「黑鐵時代」來臨，今後將是背水一戰。在31日的萬科2021年報業績會上，2021年萬科實現營業收入人民幣4,528億元，年增8%；歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣225.2億元，年減45.7%。郁亮解釋內部經營存在離散度大的問題，因而拉低整體表現。他也提到，在利於房市穩定政策不斷推出、房產市場規模仍大等外部狀態與萬科經營管理較好等內部因素，今年萬科有望「企穩回升」。

據陸媒《證券時報》報導，這場業績會並未如往常由董事會秘書介紹業績狀況，而是由郁亮主動就兩大焦點，淨利潤下滑原因與今年企穩回升的信心來源進行說明。

在回應淨利潤下滑方面，郁亮指出過去三年，管理方面充分授權、分布式的特點，造成了離散度大的問題，而業務層面，多賽道同時探索所付出的成本，比預想更大，也對過往業績產生影響。

至於今年回穩的信心來源，郁亮指出在政策基礎上，中央已明確促進房地產業良性循環和健康發展的方針，有關部門和各級政府也在制定政策穩定市場，萬科對政策環境有信心，這是其一。另一行業基礎則是房地產仍是規模超人民幣十兆的巨大市場，常做常有、常做常新。

回到內部基礎，郁亮表示，萬科開發經營本部、繼續堅持高質量投資與現有儲備資源使得萬科開發業務持續保持在行業第一陣營;其次，萬科經營、服務類業務增速快、營運淨收入率勢頭好，有望形成利潤蓄水池; 最後，萬科具備行業領先的信用評級，淨負債率長期處於行業低位，「三道紅線」全部符合「綠檔」要求。

此外，郁亮也透露萬科已取消集團合夥人層級。意味著萬科已經沒有普通意義上的高管，所有人都要下沉到前線，董事長和總裁也不例外。

綜合陸媒證券時報、華爾街見聞等報導，郁亮目前在萬科內部同時兼任首席客戶官，研究解決客戶層面所反映的關鍵問題，總裁祝九勝同時兼任長租公寓BU首席合伙人，承擔長租公寓業務的經營管理責任。

人民幣 房地產 上市公司

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