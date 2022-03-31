路透：中海油計畫出售北海資產 戰略轉向較新開發項目

銀行業和業界消息人士指出，大陸最大離岸石油及天然氣生產商中國海洋石油有限公司（簡稱中海油）正準備退出北海最大的油田之一，這象徵著該公司的戰略轉移，將重點從西方資產轉向較新的油氣開發項目。

路透報導，上述消息人士表示，中海油已聘請美銀開始準備正式出售其北海資產，交易可能將籌資逾30億美元。鑑於市場極度動盪，尚不清楚買賣雙方是否能就資產價值達成一致。

兩名大陸業界高層表示，計畫出售是中海油對國際資產廣泛評估的一部分，該公司正尋求專注於自家利潤最高、規模最大的資產，以及在圭亞那和烏干達的新開發項目前景。

2013年，中海油透過以150億美元收購加拿大尼克森（Nexen Petroleum），獲得了北海資產，這是中海油迄今規模最大的一筆海外收購。

中海油稍早發布的財報顯示，去年淨利較前一年勁增1.8倍，創下史上最佳，但該公司暫緩派息以免影響A股上市進度。中海油董事長汪東進並表示，該公司在俄羅斯只有一個投資項目，目前正常運行，現在討論增加或調整在俄投資還太早。