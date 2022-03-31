大陸3月製造業PMI為49.5 整體景氣回落

中國大陸國家統計局、中國物流與採購聯合會31日公布大陸製造業採購經理人指數（PMI）為49.5，比上月下降0.7個百分點，跌破景氣榮枯線，製造業整體景氣有所回落。

據大陸國家統計局網站消息，從企業規模來看，大型企業PMI為51.3，比上月下降0.5個百分點；中型企業PMI為48.5，比上月下降2.9個百分點；小型企業PMI為46.6，比上月上升1.5個百分點。

從分項指數來看，構成製造業PMI的5個分項指數均低於榮枯線。生產指數為49.5，比上月下降0.9個百分點，表明製造業生產景氣度回落。

新增訂單指數為48.8，比上月下降1.9個百分點，顯示製造業市場需求有所減弱。

原物料庫存指數為47.3，比上月下降0.8個百分點，顯示製造業主要原物料庫存量繼續降低。

從業人員指數為48.6，比上月下降0.6個百分點，表明製造業企業用工景氣有所下降。

而供應商配送時間指數為46.5，比上月下降1.7個百分點，表明製造業原物料供應商交貨時間繼續放慢。

對此，大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河指出，數據顯示當前大陸產需兩端同步走低。受疫情影響，大陸局部地區部分企業臨時減產、停產，且波及到上下游相關企業的正常生產經營。同時，近期國際地緣政治衝突加劇，一些企業出口訂單減少或被取消，製造業生產活動和市場需求有所減弱。

他說，同時，部分調查企業反映，受疫情影響，人員到崗不足、物流運輸不暢、交貨周期延長。供應商配送時間指數46.5，是2020年3月以來的低點，大陸製造業供應鏈穩定性受到一定程度影響。

不過，趙慶河表示，大陸高技術製造業保持擴張。高技術製造業PMI為50.4，雖比上月有所回落，但繼續位於擴張區間，從企業用工和市場預期來看，高技術製造業從業人員指數和業務活動預期指數分別為52和57.8，高於製造業整體3.4和2.1個百分點，顯示高技術製造業具有較強的發展韌性，企業對未來市場發展繼續看好。