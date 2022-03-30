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蘋果砸逾14億讓供應商培訓學習 大陸員工為首批

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
蘋果「供應商員工發展基金」將面向全球供應商員工提供培訓與課程，初期將率先在美國、中國、印度和越南供應商啟動。（圖／取自新浪網）
蘋果「供應商員工發展基金」將面向全球供應商員工提供培訓與課程，初期將率先在美國、中國、印度和越南供應商啟動。（圖／取自新浪網）

蘋果30日宣布啟動一項投資5000萬美元（約新台幣14.5億元）的「供應商員工發展基金」（Supplier Employee Development Fund），該基金將面向全球供應商員工提供培訓與課程，初期將率先在美國、中國、印度和越南供應商啟動。

澎湃新聞報導，2023年底前，蘋果預計將有超過10萬名供應商員工參與新的學習機會，包括領導力培訓、技術認證，以及編程、機器人、先進製造基礎（包括綠色製造）方面的課程。

蘋果大中華區董事總經理葛越表示，新基金目的進一步擴大對供應鏈員工的支持，希望在技能上提升把握未來機會，「中國也是我們的工作重點，我們是見證、參與推動中國製造向高端發展。」

葛越表示，中國大陸製造業愈來愈智慧，員工技能也需要提升，「我們之前也對供應鏈員工進行了一系列培訓，編程、控制機器人、自動化這些項目，這次是進一步對他們賦能，也順應了中國製造的需求。」

蘋果公司自身不生產產品，該公司的產品主要由供應鏈企業來幫助生產，幫助培訓、提升供應鏈員工是蘋果賦能供應商的方式之一。

據了解，蘋果從2008年起提供面對面及線上教育、技能培訓及強化課程，為供應鏈員工提供掌握新技術及領導技能的機會。

隨著供應商員工發展基金的啟動，蘋果將大幅加強對這些教育項目的投入，為其供應商員工及周邊社區帶來新的教育資源，以發展現在與未來的工作所需技能。蘋果指出，這些新的計畫建立在公司長期以來的承諾上，即對供應鏈員工進行投資，以在全球範圍內推行製造業的最佳實踐。迄今為止，蘋果的供應商員工教育計畫惠及人數已超過500萬。

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