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大陸監管網路直播 發布規範意見

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
網路主播在北京星耀直播基地直播帶貨。（新華社）
網路主播在北京星耀直播基地直播帶貨。（新華社）

大陸國家互聯網信息辦公室、國家稅務總局、國家市場監督管理總局近日聯合印發文件，加強網路直播營利行為規範性引導，鼓勵支持網路直播依法合規經營，促進網路直播行業發展中規範，規範中發展。

中新社報導，這份「關於進一步規範網絡直播營利行為促進行業健康發展的意見」提出，網路直播平台要認真落實管理主體責任，加強網路直播賬號註册管理和賬號分級分類管理，每半年向網信、稅務部門報送存在直播營利行為的網路直播發布者個人身分、直播賬號、網路昵稱、取酬賬戶、收入類型及營利情況等信息，配合監管部門開展執法活動。

此外，網路直播平台和網路直播發布者要維護網路直播公平競爭環境，不得通過虛假營銷、自我打賞等方式吸引流量，誘導消費者打賞和購買商品。

「意見」要求，網路直播平台、網路直播服務機構應依法履行個人所得稅代扣代繳義務，不得轉嫁或者逃避個人所得稅代扣代繳義務，不得策劃、幫助網路直播發布者實施逃避稅。網路直播發布者開辦的企業和個人工作室，應按照中國大陸有關規定設置賬簿。

大陸各級稅務部門要優化稅費宣傳輔導，促進網路直播平台、網路直播服務機構、網路直播發布者稅法遵從，依法規範納稅、享受稅收優惠。要依法查處偷逃稅等涉稅違法犯罪行為，對情節嚴重、性質惡劣、社會反映強烈的典型案件進行公開曝光。對為網路直播發布者違法違規策劃、幫助實施偷逃稅行為的中介機構以及相關人員依法嚴肅處理和公開曝光。

「意見」明確，保護網路直播平台、網路直播服務機構、網路直播發布者依法規範開展生產經營活動的各項合法權益，對於依法依規經營、積極承擔社會責任、誠信納稅的，各有關部門依法依規評先樹優給予鼓勵支持。對於存在違法違規營利行為的網路直播發布者，以及存在違法違規行為或者縱容、幫助網路直播發布者開展違法違規營利行為的網路直播平台，依法予以處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

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