禁止進口洋垃圾 陸強化防控鏈

大陸生態環境部固體廢物與化學品司司長任勇30日表示，「發達國家將中國作為『垃圾場』的歷史一去不復返了」，下一步將落實全面禁止進口洋垃圾的決策部署，嚴防洋垃圾走私和變相進口洋垃圾，強化全鏈條防控。

中新社報導，任勇說，從2017到2020年，中國大陸如期實現了在2020年底固體廢物進口清零的目標。

「全面禁止進口洋垃圾後，鞏固改革成果仍面臨一些新挑戰」，任勇說，例如，一些不法企業和個人受利益驅使，通過偽報、「影子商品」、「螞蟻搬家」、「偷梁換柱」等隱蔽方式走私洋垃圾，增加執法難度。另外，再生原料進口、再製造等新業態快速發展，存在一定變相進口洋垃圾的風險。

任勇表示，下一步將落實全面禁止進口洋垃圾的決策，制定實施深化鞏固禁止洋垃圾進口工作方案。嚴防洋垃圾走私和變相進口洋垃圾，針對洋垃圾走私呈現的新特點，配合海關總署等部門強化「源頭控、口岸防、國內查、後續打」的全鏈條防控。

同時，規範再生原料產品進口管理，引導企業依法開展再生原料產品進口業務，嚴防不符合標準的再生原料披著合法外衣變相入境。

任勇強調，要完善禁止洋垃圾進口配套監管制度。加強進口貨物固體廢物屬性鑒別工作的管理，做好鑒別仲裁工作。加大協調力度，協助做好無法退運洋垃圾的無害化處置工作。加強固體廢物出口監管。